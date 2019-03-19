У Кремлі назвали, який кандидат у президенти України влаштує владу РФ

У Кремлі чекають, що на президентських виборах 2019 року в Україні переможе "президент миру, а не війни".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кращим у президентських перегонах в Україні вважається той кандидат, який "доб'ється миру в країні", пишуть російські ЗМІ.

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Пєсков зазначив, що для РФ однозначно краще, аби до влади прийшов і був обраний українцями той президент, який буде тверезо оцінювати реальність.

"У якого (кандидата – ред. 24 канал) переважає політична мудрість, і який не буде президентом війни, а стане президентом миру і вибудовування відносин з усіма сусідами, в тому числі з Російською Федерацією. Ось це можна сказати однозначно", – додав Дмитро Пєсков.

Нещодавно Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму відзначився новою цинічною заявою. Незважаючи на постійні обстріли російських окупаційних військ на Донбасі і погіршення ситуації на півострові, глава Кремля сказав, що готовий до миру і розраховує в цьому питанні на ОБСЄ.

До слова, Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ надіслало до Києва список кандидатів у спостерігачі за виборами президента України. У списку є 24 кандидатури, запропоновані Росією.



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