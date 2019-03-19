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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      У Кремлі назвали, який кандидат у президенти України влаштує владу РФ

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      У Кремлі назвали, який кандидат у президенти України влаштує владу РФ
      У Кремлі назвали, який кандидат у президенти України влаштує владу РФ / theins.ru

      У Кремлі чекають, що на президентських виборах 2019 року в Україні переможе "президент миру, а не війни".

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кращим у президентських перегонах в Україні вважається той кандидат, який "доб'ється миру в країні", пишуть російські ЗМІ.

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      Пєсков зазначив, що для РФ однозначно краще, аби до влади прийшов і був обраний українцями той президент, який буде тверезо оцінювати реальність.

      "У якого (кандидата – ред. 24 канал) переважає політична мудрість, і який не буде президентом війни, а стане президентом миру і вибудовування відносин з усіма сусідами, в тому числі з Російською Федерацією. Ось це можна сказати однозначно", – додав Дмитро Пєсков.

      Нещодавно Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму відзначився новою цинічною заявою. Незважаючи на постійні обстріли російських окупаційних військ на Донбасі і погіршення ситуації на півострові, глава Кремля сказав, що готовий до миру і розраховує в цьому питанні на ОБСЄ.

      До слова, Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ надіслало до Києва список кандидатів у спостерігачі за виборами президента України. У списку є 24 кандидатури, запропоновані Росією.

      президентські вибори 2019 головні дати
      Головні дати президентських виборів 2019 року

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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