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      В Кремле назвали, какой кандидат в президенты Украины устроит власть РФ

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      В Кремле назвали, какой кандидат в президенты Украины устроит власть РФ
      В Кремле назвали, какой кандидат в президенты Украины устроит власть РФ / theins.ru

      В Кремле ожидают, что на президентских выборах 2019 года в Украине победит "президент мира, а не войны".

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучшим в президентской гонке в Украине считается тот кандидат, который "добьется мира в стране", пишут российские СМИ.

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      Песков отметил, что для РФ однозначно лучше, чтобы к власти пришел и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность.

      "У которого (кандидата – ред. 24 канал) преобладает политическая мудрость, и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Вот это можно сказать однозначно", – добавил Дмитрий Песков.

      Недавно Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым отметился новым циничным заявлением. Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупационных войск на Донбассе и ухудшение ситуации на полуострове, глава Кремля сказал, что готов к миру и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ.

      К слову, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило в Киев список кандидатов в наблюдатели за выборами президента Украины. В списке есть 24 кандидатуры, предложенные Россией.

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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