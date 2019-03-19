В Кремле назвали, какой кандидат в президенты Украины устроит власть РФ

В Кремле ожидают, что на президентских выборах 2019 года в Украине победит "президент мира, а не войны".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучшим в президентской гонке в Украине считается тот кандидат, который "добьется мира в стране", пишут российские СМИ.

Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

Песков отметил, что для РФ однозначно лучше, чтобы к власти пришел и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность.

"У которого (кандидата – ред. 24 канал) преобладает политическая мудрость, и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Вот это можно сказать однозначно", – добавил Дмитрий Песков.

Недавно Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым отметился новым циничным заявлением. Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупационных войск на Донбассе и ухудшение ситуации на полуострове, глава Кремля сказал, что готов к миру и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ.

К слову, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило в Киев список кандидатов в наблюдатели за выборами президента Украины. В списке есть 24 кандидатуры, предложенные Россией.



Главные даты президентских выборов 2019 года