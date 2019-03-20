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      ЦИК отклонила наблюдателей от РФ на президентских выборах

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      Выборы в Украине
      Выборы в Украине / 24 канал

      Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации российских граждан международными наблюдателями на президентских выборах в Украине.

      24 канал сообщал, что БДИПЧ ОБСЕ 15 марта передал в ЦИК свой список кандидатов в международные наблюдатели за выборами президента Украины. Среди прочих там были отмечены 24 человека, которых предложила Россия.

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      Так, согласно действующему законодательству, граждане страны-агрессора не имеют права быть международными наблюдателями на украинских выборах. Об этом во время заседания сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает УНИАН.

      Таким образом, Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации наблюдателей из Российской Федерации.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей? Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов.

      9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, так как речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева относительно приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля президент Порошенко подписал соответствующий закон, после чего он вступил в силу.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 ОБСЕ Украина – Россия ЦИК
      Источник: 24 Канал
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