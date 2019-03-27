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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      России на выборах президента Украины не будет, однако будет Беларусь

      13 Читати новину українською
      Выборы в Украине (иллюстративное фото)
      Выборы в Украине (иллюстративное фото) / 24 канал

      За выборами президента в Украине будут следить и представители соседних стран. В частности, наблюдателями от Беларуси будут председатель ЦИК страны Лидия Ермошина и депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Старовойтова.

      Глава белорусского Центризбиркома получила соответствующее приглашение от украинских коллег, передает информационное агентство "Интерфакс-Запад".

      Читайте также: Президентские выборы-2019: в ЦИК озвучили окончательное количество иностранных наблюдателей

      Что касается депутата Палаты представителей Беларуси Старовойтовой, то она будет участвовать в выборах в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Белорусский парламентарий будет находиться в Украине в составе международной миссии с 29 марта по 1 апреля.

      Заметим, что Беларусь и страна-агрессор Россия уже давно выступают за создание так называемого Союзного государства (надгосударственное образование с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством – 24 канал). Кроме того, Россия неоднократно называла Беларусь своим союзником по многим вопросам.

      Что касается России, то известно, что ее представители участие в украинских президентских выборах не будут принимать. Об этом, в частности, заявил глава МИД Павел Климкин 9 января. Как отметил дипломат, Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей, поскольку это "страна-агрессор".

      Читайте также: Сколько наблюдателей НАТО уже зарегистрировали на выборы президента Украины

      Правда, 15 марта Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ передало в украинской ЦИК свой список кандидатов в международные наблюдатели за выборами президента Украины. Среди них значились 24 человека, которых предлагала Россия. Однако, ЦИК отказала ОБСЕ в их регистрации.

      25 числа в России второй раз заявили, что они вынуждены отказаться от наблюдателей на выборах в Украине, поскольку те якобы будут подвергаться преследованию со стороны официального Киева.

      Что известно о президентских выборах 2019?
      На этот раз президента в Украине будут избирать в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет. 8 марта 2019 года станет известным окончательный перечень всех кандидатов.

      Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты появятся до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке. Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.

      президентські вибори 2019Основные даты президентских выборов 2019

      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ-2019: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
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