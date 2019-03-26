Кого украинцы поддерживали на предыдущих выборах: инфографика по регионам

До выборов президента 2019 года меньше недели. Традиционно избиратели из разных регионов имеют разные предпочтения относительно кандидатов. Вспоминаем предыдущие выборы президента и симпатии украинцев в разных областях Украины.

Президентские выборы-1999: Кучма и Симоненко

Третьи в истории независимости Украины президентские выборы состоялись в 1999 году (31 октября – первый тур и 14 ноября – второй тур). Тогда в президентской гонке принимали участие 13 кандидатов, в частности, Леонид Кучма, Петр Симоненко, Александр Мороз, Наталья Витренко, Евгений Марчук, Юрий Костенко и другие.

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Выборы президента 1999 года: инфографика

Во второй тур вышли действующий на то время президент Леонид Кучма и коммунист Петр Симоненко. Кучма лидировал в гонках в 17 регионах. Зато в 10 областях он уступил Симоненко. Общую победу одержал Леонид Кучма. За него проголосовали 56% избирателей, а за Петра Симоненко – около 38%.

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Президентские выборы-2004: Ющенко и Янукович

Следующие выборы главы государства были проведены трижды – это уникальный случай в истории Украины: 31 октября, 21 ноября и 26 декабря 2004-го. В первом туре большинство голосов набрали два Виктора – Ющенко и Янукович. Во втором туре Центральная избирательная комиссия объявила победителем Януковича, но наблюдатели зафиксировали массовые фальсификации. Это возмутило украинцев, и они вышли на массовые протесты, которые вошли в историю под названием Оранжевая революция.

Выборы президента 2004 года: инфографика

В конце концов, были назначены перевыборы. Больше всего сторонников Ющенко в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Тернопольской областях – там за него голосовали более 90% избирателей. Янукович был безоговорочным лидером в Донецкой и Луганской областях. В итоге Виктор Ющенко победил с результатом 52% голосов, а за Януковича проголосовали 44% украинцев.

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Президентские выборы-2010: Тимошенко и Янукович

Выборы президента 2010 года: инфографика

Янукович смог взять реванш на выборах в 2010 году. Но на этот раз его конкуренткой стала Юлия Тимошенко, которая полностью разрушила рейтинг Ющенко. По результатам второго тура за Виктора Януковича проголосовали 48,95% избирателей, Юлия Тимошенко отстала на 3,48 процента – 45,47%. 14 февраля 2010 года ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента, согласно которым Янукович стал следующим президентом страны.

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Внеочередные выборы президента состоялись 25 мая 2014 года. Причиной этого стала Революция достоинства и бегство тогдашнего Президента Виктора Януковича из Украины. Следующим главой страны стал Петр Порошенко, который набрал 54, 70% голосов и сильно оторвался от других кандидатов.