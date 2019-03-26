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      Кого украинцы поддерживали на предыдущих выборах: инфографика по регионам

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      Разные регионы – разные взгляды
      Разные регионы – разные взгляды / 24 канал

      До выборов президента 2019 года меньше недели. Традиционно избиратели из разных регионов имеют разные предпочтения относительно кандидатов. Вспоминаем предыдущие выборы президента и симпатии украинцев в разных областях Украины.

      Президентские выборы-1999: Кучма и Симоненко

      Третьи в истории независимости Украины президентские выборы состоялись в 1999 году (31 октября – первый тур и 14 ноября – второй тур). Тогда в президентской гонке принимали участие 13 кандидатов, в частности, Леонид Кучма, Петр Симоненко, Александр Мороз, Наталья Витренко, Евгений Марчук, Юрий Костенко и другие.

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      Выборы президента 1999 года: инфографика

      Во второй тур вышли действующий на то время президент Леонид Кучма и коммунист Петр Симоненко. Кучма лидировал в гонках в 17 регионах. Зато в 10 областях он уступил Симоненко. Общую победу одержал Леонид Кучма. За него проголосовали 56% избирателей, а за Петра Симоненко – около 38%.

      Читайте также: Второй тур выборов президента: дата и прогнозы

      Президентские выборы-2004: Ющенко и Янукович

      Следующие выборы главы государства были проведены трижды – это уникальный случай в истории Украины: 31 октября, 21 ноября и 26 декабря 2004-го. В первом туре большинство голосов набрали два Виктора – Ющенко и Янукович. Во втором туре Центральная избирательная комиссия объявила победителем Януковича, но наблюдатели зафиксировали массовые фальсификации. Это возмутило украинцев, и они вышли на массовые протесты, которые вошли в историю под названием Оранжевая революция.

      Выборы президента 2004 года: инфографика

      В конце концов, были назначены перевыборы. Больше всего сторонников Ющенко в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Тернопольской областях – там за него голосовали более 90% избирателей. Янукович был безоговорочным лидером в Донецкой и Луганской областях. В итоге Виктор Ющенко победил с результатом 52% голосов, а за Януковича проголосовали 44% украинцев.

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      Президентские выборы-2010: Тимошенко и Янукович

      Выборы президента 2010 года: инфографика

      Янукович смог взять реванш на выборах в 2010 году. Но на этот раз его конкуренткой стала Юлия Тимошенко, которая полностью разрушила рейтинг Ющенко. По результатам второго тура за Виктора Януковича проголосовали 48,95% избирателей, Юлия Тимошенко отстала на 3,48 процента – 45,47%. 14 февраля 2010 года ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента, согласно которым Янукович стал следующим президентом страны.

      Читайте также: Сколько украинцев готовы идти на компромисс с Россией: инфографика

      Внеочередные выборы президента состоялись 25 мая 2014 года. Причиной этого стала Революция достоинства и бегство тогдашнего Президента Виктора Януковича из Украины. Следующим главой страны стал Петр Порошенко, который набрал 54, 70% голосов и сильно оторвался от других кандидатов.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 Леонид Кучма Инфографика Виктор Янукович Виктор Ющенко Петр Симоненко
      Источник: 24 канал
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