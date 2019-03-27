Росії на виборах президента України не буде, натомість буде Білорусь

За виборами президента в Україні стежитимуть і представники сусідніх країн. Зокрема, спостерігачами від Білорусі будуть голова ЦВК країни Лідія Єрмошина та депутат нижньої палати білоруського парламенту Анна Старовойтова.

Голова білоруського Центрвиборчкому отримала відповідне запрошення від українських колег, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Захід".

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Щодо депутата Палати представників Білорусі Старовойтової, то вона братиме участь у виборах у складі місії спостерігачів від Парламентської асамблеї ОБСЄ. Білоруська парламентарка перебуватиме в Україні у складі міжнародної місії з 29 березня по 1 квітня.

Зауважимо, що Білорусь і країна-агресор Росія уже давно виступають за створення так званої Союзної держави (наддержавне утворення з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором – 24 канал). Крім того, Росія неодноразово називала Білорусь своїм союзником з багатьох питань.

Щодо Росії, то відомо, що її представники участь в українських президентських виборах не братимуть. Про це, зокрема, заявив очільник МЗС Павло Клімкін 9 січня. Як зауважив дипломат, Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів, оскільки це "країна-агресора".

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Щоправда, 15 березня Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ передало до українського ЦВК свій список кандидатів у міжнародні спостерігачі за виборами президента України. Серед них значилися 24 людини, яких пропонувала Росія. Проте, ЦВК відмовила ОБСЄ у їхній реєстрації.

25 числа у Росії вдруге заявили, що вони є змушеними відмовитися від спостерігачів на виборах в Україні, оскільки ті нібито зазнаватимуть переслідування з боку офіційного Києва.

Що відомо про президентські вибори 2019 року?Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.



Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.



Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.



Основні дати президентських виборів 2019 року