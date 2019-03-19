00:54
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Скільки спостерігачів НАТО вже зареєстрували на вибори президента України

      87 Читать новость на русском
      ЦВК зареєструвала 23 спостерігачі на вибори від Парламентської асамблеї НАТО
      ЦВК зареєструвала 23 спостерігачі на вибори від Парламентської асамблеї НАТО / Фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія зареєструвала 967 офіційних спостерігачів на президентські вибори, що пройдуть 31 березня. Серед них вже є 23 спостерігачі від Парламентської асамблеї НАТО.

      ЦВК під час засідання 18 березня зареєструвала 225 офіційних міжнародних спостерігачів.

      Читайте також: На виборах президента не буде відеонагляду: ЦВК назвала причину

      Так, комісія зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Литви, 108 – від міжнародної неурядової організації "CANADEM", 2 – від Словацької Республіки, 83 – від Світового Конгресу Українців, 23 – від Парламентської Асамблеї НАТО, 4 – від Йорданського Хашимітського Королівства.

      Тому, станом на 18 березня 2019 року ЦВК зареєструвала 967 офіційних спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 іноземних держав. Серед них представники ОБСЄ, Португалії, Німеччини, Франції, Іспанії, Молдови тощо.

      Зазначимо, Україна не прийматиме заявки на вибори від російських спостерігачів. За словами глави МЗС Павла Клімкіна, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів. 7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      blog_ava
      Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
      18 березня
      84750
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 НАТО Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Іноді мені хочеться поїхати з Києва і знайти спокій на чужині, – Євгенія Кононенко
      18 березня , 22:06 Іноді мені хочеться поїхати з Києва і знайти спокій на чужині, – Євгенія Кононенко
      Наталія Лебідь 848
      Головні новини 18 березня: візит Путіна до Криму на річницю анексії і стрілянина в Нідерландах
      18 березня , 22:05 Головні новини 18 березня: візит Путіна до Криму на річницю анексії і стрілянина в Нідерландах
      1187
      Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України
      18 березня , 20:30 Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України
      Світлана Попова 3350
      Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      18 березня , 20:00 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      Марія Бондар 8683
      Пономарьов: Врегулювання на Донбасі можливе ще за правління Путіна, а повернення Криму – навряд
      18 березня , 18:15 Пономарьов: Врегулювання на Донбасі можливе ще за правління Путіна, а повернення Криму – навряд
      Єлизавета Герасимюк 638
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук