Скільки спостерігачів НАТО вже зареєстрували на вибори президента України

Центральна виборча комісія зареєструвала 967 офіційних спостерігачів на президентські вибори, що пройдуть 31 березня. Серед них вже є 23 спостерігачі від Парламентської асамблеї НАТО.

ЦВК під час засідання 18 березня зареєструвала 225 офіційних міжнародних спостерігачів.

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Так, комісія зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Литви, 108 – від міжнародної неурядової організації "CANADEM", 2 – від Словацької Республіки, 83 – від Світового Конгресу Українців, 23 – від Парламентської Асамблеї НАТО, 4 – від Йорданського Хашимітського Королівства.

Тому, станом на 18 березня 2019 року ЦВК зареєструвала 967 офіційних спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 іноземних держав. Серед них представники ОБСЄ, Португалії, Німеччини, Франції, Іспанії, Молдови тощо.

Зазначимо, Україна не прийматиме заявки на вибори від російських спостерігачів. За словами глави МЗС Павла Клімкіна, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів. 7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.