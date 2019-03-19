Сколько наблюдателей НАТО уже зарегистрировали на выборы президента Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 967 официальных наблюдателей на президентские выборы, которые пройдут 31 марта. Среди них уже есть 23 наблюдателя от Парламентской ассамблеи НАТО.

ЦИК во время заседания 18 марта зарегистрировала 225 официальных международных наблюдателей.

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Так, комиссия зарегистрировала 5 официальных наблюдателей от Литвы, 108 – от международной неправительственной организации "CANADEM", 2 – от Словацкой Республики, 83 – от Мирового Конгресса Украинцев, 23 – от Парламентской Ассамблеи НАТО, 4 – от Иорданского Хашимитского Королевства.

Поэтому, по состоянию на 18 марта 2019 года ЦИК зарегистрировала 967 официальных наблюдателей от 11 международных организаций и 10 иностранных государств. Среди них представители ОБСЕ, Португалии, Германии, Франции, Испании, Молдовы.

Отметим, Украина не будет принимать заявки на выборы российских наблюдателей. По словам главы МИД Павла Климкина, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов. 7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.