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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Президентські вибори-2019: у ЦВК озвучили остаточну кількість іноземних спостерігачів

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      ЦВК закінчила реєстрацію іноземних спостерігачів
      ЦВК закінчила реєстрацію іноземних спостерігачів / Фото з відкритих джерел

      Радник голови Центральної виборчої комісії Олександр Остапа повідомив, що відомство завершило реєстрацію спостерігачів на виборах президента в Україні.

      Загалом у ролі спостерігачів на виборах президента України візьмуть участь 2344 спостерігачі від міжнародних організацій та іноземних країн.

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      Водночас громадян Росії серед зареєстрованих спостерігачів немає. Остапа зазначив, що їм відмовляли у реєстрації у відповідності до закону.

      20 березня Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації росіян міжнародними спостерігачами під час виборів президента України, які заплановані на 31 березня. До цього, 7 лютого, Верховна Рада заборонила громадянам Росії бути офіційними спостерігачами на виборах президента України, народних депутатів України та місцевих виборах.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів.

      9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні. 26 лютого президент Порошенко підписав відповідний закон, після чого він набрав чинності.

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      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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