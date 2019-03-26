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      Президентские выборы-2019: в ЦИК озвучили окончательное количество иностранных наблюдателей

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      ЦИК закончила регистрацию иностранных наблюдателей
      ЦИК закончила регистрацию иностранных наблюдателей / Фото из открытых источников

      Советник председателя Центральной избирательной комиссии Александр Остапа сообщил, что ведомство завершило регистрацию наблюдателей на выборах президента в Украине.

      Всего в качестве наблюдателей на выборах президента Украины примут участие 2344 наблюдатели от международных организаций и иностранных государств.

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      В то же время граждане России среди зарегистрированных наблюдателей нет. Остапа отметил, что им отказывали в регистрации в соответствии с законом.

      20 марта Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями на выборах президента Украины, которые запланированы на 31 марта. До этого, 7 февраля, Верховная Рада запретила гражданам России быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов.

      9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, так как речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева относительно приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля президент Порошенко подписал соответствующий закон, после чего он вступил в силу.

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      Как будут проходить выборы президента Украины

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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