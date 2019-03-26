Президентские выборы-2019: в ЦИК озвучили окончательное количество иностранных наблюдателей

Советник председателя Центральной избирательной комиссии Александр Остапа сообщил, что ведомство завершило регистрацию наблюдателей на выборах президента в Украине.

Всего в качестве наблюдателей на выборах президента Украины примут участие 2344 наблюдатели от международных организаций и иностранных государств.

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В то же время граждане России среди зарегистрированных наблюдателей нет. Остапа отметил, что им отказывали в регистрации в соответствии с законом.

20 марта Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями на выборах президента Украины, которые запланированы на 31 марта. До этого, 7 февраля, Верховная Рада запретила гражданам России быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов.



9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, так как речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева относительно приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля президент Порошенко подписал соответствующий закон, после чего он вступил в силу.



Как будут проходить выборы президента Украины