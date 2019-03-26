Чи можливі масові протести після виборів: думка соціолога

Готовність українців піти на протести, особливо на підтримку політиків, надто низька. Про те, які ситуації на виборах можуть вивести суспільство на мітинги, у коментарі 24 каналу розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Соціолог припустив, що українцям може не сподобатися перемога Порошенка з мінімальним відривом, адже його антирейтинг – найвищий серед усіх топових кандидатів.

Антирейтинг Порошенка складає близько 50%. Тобто кожен другий українець ставиться негативно до діючого президента. Якщо Порошенко виграє вибори з мінімальним відривом, а саме це і показують соцдослідження, то це може не сподобатися українцям. Хоча сумнівно, що матимуть місце масові протести,

– вважає Олексій Антипович.

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При цьому, за словами соціолога, антирейтинги Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського значно нижчі. Тому, на його думку, незадоволення українців може виникнути тільки у випадку перемоги Порошенка з невеликим відривом.

Антипович зауважує: фальсифікації на виборах також можуть спричинити незадоволення українців. Хоча українці звикли, що на кожних виборах відбуваються фальсифікації, і готові до них, знаючи, що це ненормально.

"В 2004 році саме масові фальсифікації призвели до Помаранчевої революції. Але тоді були інші умови. Зараз за перемогу борються між собою усі помаранчеві кандидати. А тоді було протистояння між сходом і заходом. Говорити, що через вибори можливий Майдан – не варто", – переконаний Олексій Антипович.

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Які дані останніх соцопитувань?За результатами опитування, проведеного на початку березня 2019 року групою "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата.



Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 14 по 22 березня 2019 року показує трохи інші результати. Зеленський збільшив відрив від другого місця. За нього готові віддати свої голоси 32,1% українців. А на друге місце вийшов Петро Порошенко – 17,1%. Юлія Тимошенко спустилася на третє з показником 12,5%. Замикають п’ятірку лідер від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).



За даними соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова і групою "Рейтинг", більшість громадян України очікують фальсифікацій на виборах президента 31 березня.



Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

Календар президентських виборів-2019