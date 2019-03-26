Хто з кандидатів мобілізуватиме своїх прихильників на протести

Масових мітингів через незадоволення результатами виборів не буде. Хоча невеликі протести можливі за умови програшу Юлії Тимошенко.

Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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Протести можуть бути пов’язані тільки з Юлію Тимошенко. Зокрема, якщо вона не вийде до другого туру. Але рівень готовності українців до протестів невисокий,

– зазначає Ірина Бекешкіна.

За словами фахівця, Зеленський, а тим більше Порошенко, якщо не потраплять до другого туру, не стануть мобілізовувати своїх прихильників на протести.

Проблема, наголошує Бекешкіна, в тому, як себе поведуть радикально налаштовані Національний корпус, Національні дружини, С14. Цілком ймовірно, що ці організації можуть вийти на протести. Втім, їхня активність не призведе до масових протестів.

Які дані останніх соцопитувань?За результатами опитування, проведеного на початку березня 2019 року групою "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата.



Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 14 по 22 березня 2019 року показує трохи інші результати. Зеленський збільшив відрив від другого місця. За нього готові віддати свої голоси 32,1% українців. А на друге місце вийшов Петро Порошенко – 17,1%. Юлія Тимошенко спустилася на третє з показником 12,5%. Замикають п’ятірку лідер від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).



За даними соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова і Соціологічною групою "Рейтинг", більшість громадян України очікують фальсифікацій на виборах президента 31 березня.



Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

Календар президентських виборів-2019