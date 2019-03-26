Кто из кандидатов будет мобилизовать своих сторонников на протесты

Массовых митингов из-за недовольства результатами выборов не будет. Хотя небольшие протесты возможны при условии проигрыша Юлии Тимошенко.

Такое мнение 24 каналу выразила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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Протесты могут быть связаны только с Юлией Тимошенко. В частности, если она не выйдет во второй тур. Но уровень готовности украинцев к протестам невысокий,

– отмечает Ирина Бекешкина.

По словам специалиста, Зеленский, а тем более Порошенко, если не попадут во второй тур, не станут мобилизовывать своих сторонников на протесты.

Проблема, отмечает Бекешкина, в том, как себя поведут радикально настроенные Национальный корпус, Национальные дружины, С14. Вполне вероятно, что эти организации могут выйти на протесты. Впрочем, их активность не приведет к массовым протестам.

Какие данные последних соцопросов?

По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2% и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.



Опрос Киевского международного института социологии с 14 по 22 марта 2019 года показывает немного другие результаты. Зеленский увеличил отрыв от второго места. За него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. А на второе место вышел Петр Порошенко – 17,1%. Юлия Тимошенко спустилась на третье с показателем 12,5%. Замыкают пятерку лидер от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).



По данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг", большинство граждан Украины ожидают фальсификаций на выборах президента 31 марта.



Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

Календарь президентских выборов-2019