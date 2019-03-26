Возможны ли массовые протесты после выборов: мнение социолога

Готовность украинцев пойти на протесты, особенно в поддержку политиков, слишком низкая. О том, какие ситуации на выборах могут вывести общество на митинги, в комментарии 24 каналу рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Социолог предположил, что украинцам может не понравиться победа Порошенко с минимальным отрывом, ведь его антирейтинг – самый высокий среди всех топовых кандидатов.

Антирейтинг Порошенко составляет около 50%. То есть каждый второй украинец негативно относится к действующему президенту. Если Порошенко выиграет выборы с минимальным отрывом, а именно это и показывают социсследования, то это может не понравиться украинцам. Хотя сомнительно, что будут иметь место массовые протесты,

– считает Алексей Антипович.

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При этом, по словам социолога, антирейтинги Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского значительно ниже. Поэтому, по его мнению, недовольство украинцев может возникнуть только в случае победы Порошенко с небольшим отрывом.

Антипович отмечает: фальсификации на выборах также могут вызвать недовольство украинцев. Хотя украинцы привыкли, что на каждых выборах происходят фальсификации, и готовы к ним, зная, что это ненормально.

"В 2004 году именно массовые фальсификации привели к Оранжевой революции. Но тогда были другие условия. Сейчас за победу борются между собой все оранжевые кандидаты. А тогда было противостояние между востоком и западом. Говорить, что из-за выборов возможен Майдан – не стоит", – убежден Алексей Антипович.

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Каковы данные последних соцопросов?

По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третье – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2% и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.



Опрос Киевского международного института социологии с 14 по 22 марта 2019 года показывает немного другие результаты. Зеленский увеличил отрыв от второго места. За него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. А на второе место вышел Петр Порошенко – 17,1%. Юлия Тимошенко спустилась на третье с показателем 12,5%. Замыкают пятерку лидер от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).



По данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и группой "Рейтинг", большинство граждан Украины ожидают фальсификаций на выборах президента 31 марта.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

Календар президентських виборів-2019