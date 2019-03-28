Які країни та організації спостерігатимуть за виборами президента-2019
Спостерігачами на майбутніх президентських виборах в Україні будуть представники 18 країн і 18 міжнародних організацій. Їхня загальна чисельність становить 2344 особи. Найбільше представників буде від США та Польщі, а також від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
15 березня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію спостерігачів на президентських виборах 2019 року. Як у ЦВК відповіли на запит 24 каналу, загалом участь у виборах президента як спостерігачі братимуть 36 міжнародних організацій і країн.
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Які міжнародні організації спостерігатимуть за президентськими виборами в Україні
- Громадська Спілка "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини" – 65 спостерігачів;
- Міжнародна неурядова організація CANADEM (Канада) – 164 спостерігачі;
- Національний Демократичний інститут міжнародних відносин – 83 спостерігачі;
- Світовий конгрес українців – 219 спостерігачів;
- Український Конгресовий комітет Америки – 78 спостерігачів;
- Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ – 808 спостерігачів;
- Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 373 спостерігачі;
- Благодійний фонд "Міжнародна комісія з прав людини" – 29 спостерігачів;
- Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) – 9 спостерігачів;
- Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – 55 спостерігачів;
- Парламентська Асамблея НАТО – 23 спостерігачі;
- Парламентська Асамблея ОБСЄ – 118 спостерігачів;
- Парламентська Асамблея Ради Європи – 36 спостерігачів;
- Комітет "За відкриту демократію" (США) – 40 спостерігачів;
- Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ (регіональне об’єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови) – 6 спостерігачів;
- Silba – Ініціатива за діалог і демократію (Данія) – 32 спостерігачі;
- Європейський парламент – 13 спостерігачів;
- Європейська платформа за демократичні вибори – 6 спостерігачів.
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Які країни відправили своїх спостерігачів на вибори президента-2019
- Німеччина – 13 спостерігачів;
- Франція – 15 спостерігачів;
- Словаччина – 16 спостерігачів;
- Молдова – 1 спостерігач;
- Іспанія – 4 спостерігачі;
- Польща – 40 спостерігачів;
- Японія – 5 спостерігачів;
- Португалія – 2 спостерігачі;
- Литва – 5 спостерігачів;
- Йорданія – 4 спостерігачі;
- Чехія – 5 спостерігачів;
- Бельгія – 2 спостерігачі;
- Сполучені Штати Америки – 63 спостерігачі;
- Азербайджан – 1 спостерігач;
- Туреччина – 3 спостерігачі;
- Швеція – 4 спостерігачі;
- Норвегія – 3 спостерігачі;
- Швейцарія – 1 спостерігач.
Зауважимо, що раніше ЦВК відмовила у реєстрації громадянам Росії. Водночас, з Москви також пролунали заяви, що вони є змушеними відмовитися від спостерігачів на виборах в Україні, оскільки ті нібито зазнаватимуть переслідування з боку офіційного Києва.
Крім того, була інформація, що спостерігатимуть з президентськими виборами й представники Білорусі. Як зазначила голова ЦВК країни Лідія Єрмошина, відповідне запрошення їй надіслали українські колеги. Щоправда, у тому списку, яке нам надав український Центрвиборчком Білорусі немає. Щодо іншого спостерігача з Білорусі, то депутат Палати представників країни Анна Старовойтова братиме участь у виборах у складі місії спостерігачів від Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Що відомо про президентські вибори 2019 року?Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.
Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.
Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.
Основні дати президентських виборів 2019 року
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19:00 28 берБізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
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17:25 28 берВибори президента України-2019: прогноз букмекерів
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