Які країни та організації спостерігатимуть за виборами президента-2019

Спостерігачами на майбутніх президентських виборах в Україні будуть представники 18 країн і 18 міжнародних організацій. Їхня загальна чисельність становить 2344 особи. Найбільше представників буде від США та Польщі, а також від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

15 березня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію спостерігачів на президентських виборах 2019 року. Як у ЦВК відповіли на запит 24 каналу, загалом участь у виборах президента як спостерігачі братимуть 36 міжнародних організацій і країн.

Читайте також: Президентські вибори 2019: де громадяни України можуть проголосувати за кордоном

Які міжнародні організації спостерігатимуть за президентськими виборами в Україні

Громадська Спілка "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини" – 65 спостерігачів;

Міжнародна неурядова організація CANADEM (Канада) – 164 спостерігачі;

Національний Демократичний інститут міжнародних відносин – 83 спостерігачі;

Світовий конгрес українців – 219 спостерігачів;

Український Конгресовий комітет Америки – 78 спостерігачів;

Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ – 808 спостерігачів;

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 373 спостерігачі;

Благодійний фонд "Міжнародна комісія з прав людини" – 29 спостерігачів;

Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) – 9 спостерігачів;

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – 55 спостерігачів;

Парламентська Асамблея НАТО – 23 спостерігачі;

Парламентська Асамблея ОБСЄ – 118 спостерігачів;

Парламентська Асамблея Ради Європи – 36 спостерігачів;

Комітет "За відкриту демократію" (США) – 40 спостерігачів;

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ (регіональне об’єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови) – 6 спостерігачів;

Silba – Ініціатива за діалог і демократію (Данія) – 32 спостерігачі;

Європейський парламент – 13 спостерігачів;

Європейська платформа за демократичні вибори – 6 спостерігачів.

Читайте також: Як проголосувати громадянам України за кордоном: поради від МЗС

Які країни відправили своїх спостерігачів на вибори президента-2019

Німеччина – 13 спостерігачів;

Франція – 15 спостерігачів;

Словаччина – 16 спостерігачів;

Молдова – 1 спостерігач;

Іспанія – 4 спостерігачі;

Польща – 40 спостерігачів;

Японія – 5 спостерігачів;

Португалія – 2 спостерігачі;

Литва – 5 спостерігачів;

Йорданія – 4 спостерігачі;

Чехія – 5 спостерігачів;

Бельгія – 2 спостерігачі;

Сполучені Штати Америки – 63 спостерігачі;

Азербайджан – 1 спостерігач;

Туреччина – 3 спостерігачі;

Швеція – 4 спостерігачі;

Норвегія – 3 спостерігачі;

Швейцарія – 1 спостерігач.

Зауважимо, що раніше ЦВК відмовила у реєстрації громадянам Росії. Водночас, з Москви також пролунали заяви, що вони є змушеними відмовитися від спостерігачів на виборах в Україні, оскільки ті нібито зазнаватимуть переслідування з боку офіційного Києва.

Крім того, була інформація, що спостерігатимуть з президентськими виборами й представники Білорусі. Як зазначила голова ЦВК країни Лідія Єрмошина, відповідне запрошення їй надіслали українські колеги. Щоправда, у тому списку, яке нам надав український Центрвиборчком Білорусі немає. Щодо іншого спостерігача з Білорусі, то депутат Палати представників країни Анна Старовойтова братиме участь у виборах у складі місії спостерігачів від Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Що відомо про президентські вибори 2019 року?Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.



Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.



Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.



Основні дати президентських виборів 2019 року