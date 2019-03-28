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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Які країни та організації спостерігатимуть за виборами президента-2019

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      Які країни та організації відправили спостерігачів на вибори президента-2019
      Які країни та організації відправили спостерігачів на вибори президента-2019 / 24 канал

      Спостерігачами на майбутніх президентських виборах в Україні будуть представники 18 країн і 18 міжнародних організацій. Їхня загальна чисельність становить 2344 особи. Найбільше представників буде від США та Польщі, а також від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

      15 березня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію спостерігачів на президентських виборах 2019 року. Як у ЦВК відповіли на запит 24 каналу, загалом участь у виборах президента як спостерігачі братимуть 36 міжнародних організацій і країн.

      Читайте також: Президентські вибори 2019: де громадяни України можуть проголосувати за кордоном

      Які міжнародні організації спостерігатимуть за президентськими виборами в Україні

      • Громадська Спілка "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини" – 65 спостерігачів;
      • Міжнародна неурядова організація CANADEM (Канада) – 164 спостерігачі;
      • Національний Демократичний інститут міжнародних відносин – 83 спостерігачі;
      • Світовий конгрес українців – 219 спостерігачів;
      • Український Конгресовий комітет Америки – 78 спостерігачів;
      • Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ – 808 спостерігачів;
      • Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 373 спостерігачі;
      • Благодійний фонд "Міжнародна комісія з прав людини" – 29 спостерігачів;
      • Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) – 9 спостерігачів;
      • Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – 55 спостерігачів;
      • Парламентська Асамблея НАТО – 23 спостерігачі;
      • Парламентська Асамблея ОБСЄ – 118 спостерігачів;
      • Парламентська Асамблея Ради Європи – 36 спостерігачів;
      • Комітет "За відкриту демократію" (США) – 40 спостерігачів;
      • Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ (регіональне об’єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови) – 6 спостерігачів;
      • Silba – Ініціатива за діалог і демократію (Данія) – 32 спостерігачі;
      • Європейський парламент – 13 спостерігачів;
      • Європейська платформа за демократичні вибори – 6 спостерігачів. 

      Читайте також: Як проголосувати громадянам України за кордоном: поради від МЗС

      Які країни відправили своїх спостерігачів на вибори президента-2019

      • Німеччина – 13 спостерігачів;
      • Франція – 15 спостерігачів;
      • Словаччина – 16 спостерігачів;
      • Молдова – 1 спостерігач;
      • Іспанія – 4 спостерігачі;
      • Польща – 40 спостерігачів;
      • Японія – 5 спостерігачів;
      • Португалія – 2 спостерігачі;
      • Литва – 5 спостерігачів;
      • Йорданія – 4 спостерігачі;
      • Чехія – 5 спостерігачів;
      • Бельгія – 2 спостерігачі;
      • Сполучені Штати Америки – 63 спостерігачі;
      • Азербайджан – 1 спостерігач;
      • Туреччина – 3 спостерігачі;
      • Швеція – 4 спостерігачі;
      • Норвегія – 3 спостерігачі;
      • Швейцарія – 1 спостерігач.

      Зауважимо, що раніше ЦВК відмовила у реєстрації громадянам Росії. Водночас, з Москви також пролунали заяви, що вони є змушеними відмовитися від спостерігачів на виборах в Україні, оскільки ті нібито зазнаватимуть переслідування з боку офіційного Києва.

      Крім того, була інформація, що спостерігатимуть з президентськими виборами й представники Білорусі. Як зазначила голова ЦВК країни Лідія Єрмошина, відповідне запрошення їй надіслали українські колеги. Щоправда, у тому списку, яке нам надав український Центрвиборчком Білорусі немає. Щодо іншого спостерігача з Білорусі, то депутат Палати представників країни Анна Старовойтова братиме участь у виборах у складі місії спостерігачів від Парламентської асамблеї ОБСЄ.

      Що відомо про президентські вибори 2019 року?Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.

      Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.

      Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.

      президентські вибори 2019
      Основні дати президентських виборів 2019 року

       

       

      вибори президента україни-2019: матеріали 24 каналу 
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      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини України ЦВК Публікації
      Джерело: 24 канал
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