Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди

Вибір сьомого президента України не обійшовся без рекордів. Всі найцікавіші цифри та факти – у підбірці 24 каналу.

Вартість виборів

2 мільярди 354 мільйонів 880 тисяч гривень з держбюджету закладено на проведення виборів президента України у 2019 році. З них буде витрачено на:

- роботу виборчих комісій – 40 мільйонів 820 тисяч гривень;

- роботу дільничних виборчих комісій – 1 мільярд 146 мільйонів 616 тисяч гривень;

- другий тур виборів – 891 мільйон 464 тисячі гривень;

- діяльність Державного реєстру виборців – 223 мільйони 539 тисяч 600 гривень.

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Для порівняння: у 2014 році на дострокові вибори президента витратили 1,97 мільярда гривень, у 2010 році вибори президента коштували 1,53 мільярда гривень. Але якщо міряти відносно курсу долара, то нинішні вибори – найдешевші. (Курс, за яким ми рахували: 2019 – 27, 2014 – 12, 2010 – 8).



У доларах витрати на вибори зменшились за останні 9 років

Друк виборчого бюлетеню зі списком кандидатів на пост президента коштував державі 166 мільйонів 360 тисяч гривень.

На агітацію кандидати витратили – 1 мільярд 273 мільйонів гривень станом на 25 березня. Остаточні звіти про витрати подадуть після виборів.

Рекордна кількість кандидатів

Офіційно кандидатами на пост президента зареєструвалися цього року 44 особи. А всього подали заяви до ЦВК – 91 особа. Але правом відмовитися від участі у виборах скористалися 5 осіб. Тому маємо 39 кандидатів у президенти. Досі найбільше кандидатів у президенти було у 2004 – 24.

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Але рекорд не лише у кількості. Цього року серед кандидатів маємо також "двійників": двоє з прізвищем Тимошенко та двоє – Шевченко.

Рекордний бюлетень

Оскільки кандидатів чимало – то й маємо рекордний за розміром бюлетень. В довжину він – 80 сантиметрів. У 2004 році, коли кандидатів було 24, бюлетень мав 67 сантиметрів завдовжки.



Голова ЦВК Тетяна Сліпачук демонструє рекордний бюлетень

Спостерігачі

36 міжнародних організацій і країн спостерігатимуть за виборами в Україні – 18 країн і 18 міжнародних організацій. Всього 2344 особи.

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Без Росії

На наших виборах цього разу не буде російських спостерігачів. Верховна Рада прийняла таке рішення, аби представники країни-агресора не могли впливати на виборців.

До всього – в Росії не обиратимуть президента України. 31 грудня 2018 року Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії, адже ми не можемо гарантувати дотримання прав громадян на території країни-агресора. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

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