Зомбированные россияне не будут умирать за путинские фантазии, – Данилов

Россия за 10 дней полномасштабной войны с Украиной потеряла более 10 тысяч военных. Преступным властям Владимира Путина это не удастся скрыть.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что если в России захотят провести дополнительную мобилизацию, это значительно усложнит внутриполитическую ситуацию.

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"Зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить". Но умирать за путинские фантазии оно не готово, в отличие от украинцев, готовых убивать за свою свободу и свою землю", – написал Данилов.

Груз 200

Данилов сказал, что в разные регионы России начинает приезжать "груз 200". Людей пугает и шокирует количество жертв среди российских военнослужащих. Поэтому они отказывают от участия войны с Украиной.

Поэтому наш курс неизменный: "Русский корабль идёт… на**й". И его скорость будет стремительно расти,

– отметил секретарь СНБО.

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