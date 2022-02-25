Арестович отметил, что оккупанты надеялись сразу разгромить Вооруженные силы Украины. Однако украинская армия сражается несмотря ни на что.

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"Зона ООС вообще стоит, как камень, настолько, что ее боятся уже атаковать", – рассказал Арестович.

Президент решительный

Советник главы Офиса Президента отметил, что нам следует выстоять в этот день и следующей ночью. После этого Кремль изменит риторику.

Президент на месте, весь Офис работает штатно. Президент, кстати, проявляет чудеса решимости. Даже профессиональные военные не ожидали такого накала боевого настроя у него,

– добавил Арестович.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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Текст публикации Алексея Арестовича

По данным нашей разведки у противника, менее чем за двое суток, более тысячи убитых. Такие потери Россия не испытывала ни в одном вооруженном конфликте. В Черниговской области наши войска победили танковый батальон, остановив движение одной из колонн – более двадцати танков уничтожено.

Российские войска накапливаются на северо-западе Киева от границы с Беларусью. По некоторым данным, руководство Беларуси, мягко говоря, не в восторге от того, что их республику втянули в эту авантюру.

Поэтому сообщения о белорусских флагах на некоторых боевых машинах с севера – чистая подстава россиянами белорусов. Как мы с вами и предполагали – вторая эпоха оказалась самой тяжелой: и морально, и материально.