Арестович зазначив, що окупанти сподівалися одразу розгромити Збройні сили України. Однак українська армія б'ється попри все.

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"Зона ООС взагалі стоїть як камінь настільки, що її бояться вже атакувати", – розповів Арестович.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що нам слід вистояти цього дня й наступної ночі. Після цього Кремль змінить риторику.

Президент на місці, весь Офіс працює штатно. Президент, до речі, виявляє чудеса рішучості. Навіть професійні військові не очікували такого напруження бойового настрою в нього,

– додав Арестович.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Олексія Арестовича

За даними нашої розвідки у противника, менш як за дві доби, понад тисячу вбитих. Таких втрат Росія не зазнавала в жодному збройному конфлікті. У Чернігівській області наші війська перемогли танковий батальйон, зупинивши рух однієї з колон – понад двадцять танків знищено.

Російські війська накопичуються на північному заході Києва від кордону з Білоруссю. За деякими даними, керівництво Білорусі, м'яко кажучи, не в захваті від того, що їхню республіку втягнули в цю авантюру.

Тому повідомлення про білоруські прапори на деяких бойових машинах з півночі – чиста підстава росіянами білорусів. Як ми з вами і припускали – друга доба виявилася найважчою: і морально, і матеріально.