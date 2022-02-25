Арестович зазначив, що окупанти сподівалися одразу розгромити Збройні сили України. Однак українська армія б'ється попри все.
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"Зона ООС взагалі стоїть як камінь настільки, що її бояться вже атакувати", – розповів Арестович.
Президент рішучий
Радник глави Офісу Президента зазначив, що нам слід вистояти цього дня й наступної ночі. Після цього Кремль змінить риторику.
Президент на місці, весь Офіс працює штатно. Президент, до речі, виявляє чудеса рішучості. Навіть професійні військові не очікували такого напруження бойового настрою в нього,
– додав Арестович.