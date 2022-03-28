В зоне Чернобыля начались пожары, в атмосферу выделяются радионуклиды, – Верещук

Российские оккупанты в зоне отчуждения могут вызвать ужасную катастрофу. Пренебрежение ядерной безопасностью российскими захватчиками может иметь последствия для всего мира.

Российские оккупанты, зашедшие в зону Чернобыля, могут повлечь за собой катастрофу невероятных мастштабов. Вражеские войска совершенно не беспокоятся о ядерной безопасности.

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Пожар и высвобождение радионуклидов

Из-за действий оккупантов в зоне отчуждения начали возникать пожары. Российские военные блокируют доступ для спасателей, чтобы их потушить. Последствия горения в зоне Чернобыля может ощутить весь мир.

Контроль и тушение пожаров невозможны из-за оккупантов. В атмосферу высвобождаются радионуклиды,

– рассказала Ирина Верещук.

Ранее стало известно о том, что оккупанты хранят около ЧАЭС сотни тонн взрывчатки, среди которых десятки тонн старых снарядов, которые могут сдетонировать в любой момент.

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