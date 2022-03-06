В зоне ООС наши военные отбили мощную атаку противника и нанесли ему сокрушительный ущерб

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону против российских оккупантов. Сегодня они отразили акату орков в зоне Операции Объединенных сил.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что атаку отбили вблизи города Брянка на Луганщине.

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Противник понес большие потери

"В районе Брянки – зона ООС – наши войска отразили мощную попытку наступления противника. Противник понес огромные потери", – заявил Арестович.

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