На Луганщине в районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых резервов. В них приняли участие танкисты механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Как пояснили в штабе ООС, танковые подразделения в соответствии с минскими договоренностями удалены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время.

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Как проводились учения

На этот раз танкисты совершенствовали мастерство в контрнаступлении. По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступать.

Действия украинских танкистов

Танкисты по тревоге получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, панцирники определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва. Условный враг не сдавался и осуществлял поражения артиллерией. Танкисты, получая новые команды об изменении обстановки, в условиях боя реагировали молниеносно. Для безопасного ухода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировали свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемым. Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха.

Мы постоянно поддерживаем боевую готовность нашего подразделения, тренируем личный состав действовать в реальной боевой обстановке и практикуем проведение занятий на незнакомой местности,

– отметил руководитель занятий, командир подразделения.

В зоне ООС состоялось обучение украинских танкистов резерва / Фото ООС

На Луганщине в районе ООС прошли учения: смотрите видео​

Интересно! Танкисты механизированной бригады имени князя Романа Большого трижды становились лучшим танковым подразделением Украины и дважды защищали честь Украины на международных танковых соревнованиях.