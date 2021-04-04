В зоне ООС состоялось обучение украинских танкистов резерва: мощные фото, видео
На Луганщине в районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых резервов. В них приняли участие танкисты механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Источник:ООС
Как пояснили в штабе ООС, танковые подразделения в соответствии с минскими договоренностями удалены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время.
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Как проводились учения
На этот раз танкисты совершенствовали мастерство в контрнаступлении. По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступать.
Действия украинских танкистов
- Танкисты по тревоге получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, панцирники определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва.
- Условный враг не сдавался и осуществлял поражения артиллерией. Танкисты, получая новые команды об изменении обстановки, в условиях боя реагировали молниеносно.
- Для безопасного ухода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировали свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемым.
- Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха.
Мы постоянно поддерживаем боевую готовность нашего подразделения, тренируем личный состав действовать в реальной боевой обстановке и практикуем проведение занятий на незнакомой местности,
– отметил руководитель занятий, командир подразделения.
В зоне ООС состоялось обучение украинских танкистов резерва / Фото ООС
На Луганщине в районе ООС прошли учения: смотрите видео
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