В зоні ООС відбулося навчання українських танкістів резерву: потужні фото, відео
На Луганщині в районі проведення Операції Об'єднаних сил відбулися навчання танкових резервів. У них взяли участь танкісти механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Джерело:ООС
Як пояснили у штабі ООС, танкові підрозділи відповідно до мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час.
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Як відбувалися навчання
Цього разу танкісти вдосконалювали майстерність у контрнаступі. За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступати.
Дії українських танкістів
- Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву.
- Умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою реагували блискавично.
- Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний.
- Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники, адже загрози слід очікувати не тільки з землі, а й з повітря.
Ми постійно підтримуємо бойову готовність нашого підрозділу, тренуємо особовий склад діяти в реальній бойовій обстановці й практикуємо проведення занять на незнайомій місцевості,
– зазначив керівник занять, командир підрозділу.
В зоні ООС відбулося навчання українських танкістів резерву / Фото ООС
На Луганщині в районі ООС відбулися навчання: дивіться відео
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