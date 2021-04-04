Украинская сторона СЦКК заявила о грубых нарушениях со стороны пророссийских боевиков, которые продолжают раскачивать ситуацию на Донбассе. Наблюдательные миссии уже не один день фиксируют значительное скопление военного вооружения оккупантов у линии разграничения.

Как заявили в штабе ООС, вооружение пророссийских боевиков расположено с нарушением линий отвода.

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Украинская сторона зафиксировала:

перемещение большого количества танков вооруженных формирований России в районе населенных пунктов Крутая Балка, Спартак и Каштановый, что в непосредственной близости от линии разграничения;

вооруженных формирований России в районе населенных пунктов Крутая Балка, Спартак и Каштановый, что в непосредственной близости от линии разграничения; 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 6 прицепных гаубиц Д-30 "Лягушка" и прицепную противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" вблизи населенного пункта Бугаевка, что на Луганщине;

2С1 "Гвоздика", 6 прицепных гаубиц Д-30 "Лягушка" и прицепную противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" вблизи населенного пункта Бугаевка, что на Луганщине; 7 единиц БМП-1 и 1 БМП-2 , а также 1 зенитную установку ЗУ-23 возле населенного пункта Свободное;

и 1 , а также 1 зенитную установку ЗУ-23 возле населенного пункта Свободное; 28 танков, 2 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10", 8 минометов 2Б11 "Сани", 1 самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона-С", а также 82 боевые бронированные машины, на двух из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23 на полигоне вблизи Бугаевки.

В штабе ООС отметили, что таким образом Россия "искусственно увеличивает общественное напряжение в регионе", а также распространяет фейки об эскалации ситуации со стороны Вооруженных Сил Украины.

Такая деструктивная пропаганда используется Россией для распространения тезиса на региональном и международном уровнях, о том, что Вооруженные Силы Украины готовятся к активным боевым действиям,

– говорится в сообщении.

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Также в штабе ООС добавили, что увеличение вооружения и военной техники противника на территории ОРДЛО свидетельствует о намерениях оккупантов продолжать нарушать минские договоренности.

Анализ фактов препятствования работе СММ, наращивания и перегруппировки вооружения и военной техники российско-оккупационных войск по всей территории ОРДЛО свидетельствует о том, что уровень угрозы эскалации конфликта в районе проведения ООС сохраняется,

– добавили в штабе.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в последнее время Россия активно использует мощную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Украину. Кулеба подчеркнул, что Украина стремится исключительно к мирному урегулированию.

Обострение на Донбассе: главное

Эскалация конфликта на Донбассе началась с адского боя под Шумами 26 марта. Тогда в результате обстрелов оккупантов погибли 4 наших военных, еще 2 – получили ранения.

Впоследствии украинская разведка зафиксировала, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе с Украиной. Вероятно, Кремль хочет продвинуться вглубь нашей страны.

Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с нашей границей.



Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала