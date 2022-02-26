ВСУ и территориальная оборона эффективно останавливают российских оккупантов на всей территории Украины. Враг совершает много обстрелов и нападений, но не может захватить ни одного украинского города.

Кстати Страшные последствия обстрела в Сумах: видео

Бои в зоне ООС

В зоне ООС идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, в частности, противостояние продолжается в районе Донецка. ВСУ дают достойный отпор врагу и не позволяют ему продвигаться.

Также на Луганщине нашим героям удалось уничтожить 2 российских танка, боевую машину пехоты, до взвода оккупантов и захватить 3 противотанковые пушки МТ-12.