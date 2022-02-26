ЗСУ та територіальна оборона ефективно зупиняють російських окупантів на всій території України. Ворог здійснює багато обстрілів та нападів, але не може захопити жодного українського міста.

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Бої у зоні ООС

У зоні ООС йдуть запеклі бої з російськими окупантами, зокрема, протистояння триває у районі Донецька. ЗСУ дають гідну відсіч ворогу та не дозволяють йому просуватися.

Також на Луганщині нашим героям вдалося знищити 2 російські танки, бойову машину піхоти, до взводу окупантів та захопили 3 протитанкові гармати МТ-12.

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