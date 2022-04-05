Однако, к счастью, опасности внешней среде нет. Об этом сообщили в оперативной сводке Операции объединенных сил за 4 апреля.

Отметьте За неделю украинские воины в ООС отбили 51 атаку и уничтожили более 200 единиц техники россиян

Перечислили последствия обстрелов

В общей сложности наши защитники зафиксировали 7 попаданий в Фенольный завод. Пока неизвестно, сколько именно снарядов туда планировали запустить оккупационные войска.

Что повредили этими попаданиями:

3 ректификационные колонны;

3 сборника товарной продукции;

межэтажное перекрытие сооружения перегонки смазки;

материальные трубопроводы;

вагон-цистерну;

металлические постройки.



Спасатели, работавшие в этот день на Донбассе / Фото штаба ООС