Однако, к счастью, опасности внешней среде нет. Об этом сообщили в оперативной сводке Операции объединенных сил за 4 апреля.
Отметьте За неделю украинские воины в ООС отбили 51 атаку и уничтожили более 200 единиц техники россиян
Перечислили последствия обстрелов
В общей сложности наши защитники зафиксировали 7 попаданий в Фенольный завод. Пока неизвестно, сколько именно снарядов туда планировали запустить оккупационные войска.
Что повредили этими попаданиями:
- 3 ректификационные колонны;
- 3 сборника товарной продукции;
- межэтажное перекрытие сооружения перегонки смазки;
- материальные трубопроводы;
- вагон-цистерну;
- металлические постройки.
Спасатели, работавшие в этот день на Донбассе / Фото штаба ООС