У зоні ООС ворог обстріляв фенольний завод та інші об'єкти мирної інфраструктури

Проте, на щастя, небезпеки зовнішньому середовищу немає. Про це повідомили в оперативному зведенні Операції об'єднаних сил за 4 квітня.
Зауважте За тиждень українські воїни в ООС відбили 51 атаку і знищили понад 200 одиниць техніки росіян
Перерахували наслідки обстрілів
Загалом наші захисники зафіксували 7 влучань у Фенольний завод. Наразі невідомо, скільки саме снарядів туди планували запустити окупаційні війська.
Що пошкодили цими влучаннями:
- 3 ректифікаційні колони;
- 3 збірники товарної продукції;
- міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила;
- матеріальні трубопроводи;
- вагон-цистерна;
- металеві споруди.
Рятувальники, які працювали в цей день на Донбасі / Фото штабу ООС