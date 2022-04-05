У зоні ООС ворог обстріляв фенольний завод та інші об'єкти мирної інфраструктури

Проте, на щастя, небезпеки зовнішньому середовищу немає. Про це повідомили в оперативному зведенні Операції об'єднаних сил за 4 квітня.

Зауважте За тиждень українські воїни в ООС відбили 51 атаку і знищили понад 200 одиниць техніки росіян

Перерахували наслідки обстрілів

Загалом наші захисники зафіксували 7 влучань у Фенольний завод. Наразі невідомо, скільки саме снарядів туди планували запустити окупаційні війська.

Що пошкодили цими влучаннями:

3 ректифікаційні колони;

3 збірники товарної продукції;

міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила;

матеріальні трубопроводи;

вагон-цистерна;

металеві споруди.



Рятувальники, які працювали в цей день на Донбасі / Фото штабу ООС