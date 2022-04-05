Проте, на щастя, небезпеки зовнішньому середовищу немає. Про це повідомили в оперативному зведенні Операції об'єднаних сил за 4 квітня.

Зауважте За тиждень українські воїни в ООС відбили 51 атаку і знищили понад 200 одиниць техніки росіян

Перерахували наслідки обстрілів

Загалом наші захисники зафіксували 7 влучань у Фенольний завод. Наразі невідомо, скільки саме снарядів туди планували запустити окупаційні війська.

Що пошкодили цими влучаннями:

  • 3 ректифікаційні колони;
  • 3 збірники товарної продукції;
  • міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила;
  • матеріальні трубопроводи;
  • вагон-цистерна;
  • металеві споруди.

У зоні ООС ворог обстріляв фенольний завод та інші об'єкти мирної інфраструктури
Рятувальники, які працювали в цей день на Донбасі / Фото штабу ООС