Украинские защитники уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.

Читайте также Планы врага на Харьков, депортированным украинцам раздают паспорта РФ: основное за 46 день войны

Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета и 2 беспилотника.

Сколько атак отбили за неделю

В течение недели военнослужащие ООС отбили 51 вражескую атаку. Удалось уничтожить:

  • 39 танков,
  • 70 единиц бронированной,
  • 55 единиц автомобильной техники,
  • 22 артиллерийские системы,
  • 17 беспилотников,
  • 4 самолета,
  • 6 вертолетов,
  • 5 крылатых ракет противника.

Смотрите также: ВСУ "горячо" уничтожили российскую технику: