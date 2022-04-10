Українські захисники знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів та 8 артилерійських систем противника.
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Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти та 2 безпілотники.
Скільки атак відбили за тиждень
Протягом тижня військовослужбовці ООС відбили 51 ворожу атаку. Вдалось знищити:
- 39 танків,
- 70 одиниць броньованої,
- 55 одиниць автомобільної техніки,
- 22 артилерійські системи,
- 17 безпілотників,
- 4 літаки,
- 6 вертольотів,
- 5 крилатих ракет противника.
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