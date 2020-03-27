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      Зону ООС из-за коронавируса закрывают на въезд и выезд: подробности

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      Зону ООС из-за коронавируса закрывают / Фото 24 канала

      С 8 утра 28 марта ограничат пересечение линии разграничения Операции объединенных сил. Въехать из сторон Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей будет невозможно.

      Попасть в зону ООС смогут только авто, которые занимаются логистическим обеспечением жизнедеятельности района. В штабе Операции объединенных сил просят с пониманием отнестись к таким ограничениям.

      К теме На Донбассе военных массово не будут тестировать на коронавирус

      Машины, которые занимаются обеспечением региона, должны сначала получить разрешение на пересечение линии разграничения.

      Коронавирус на Донбассе

      О том, что на оккупированных территориях фиксируют случаи COVID-19 сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она рассказала, что на территориях оккупированной Луганщины и Донетчины около 150 человек госпитализированы с пневмонией. Диагностировать коронавирус у больных невозможно, ведь тестов нет.

      Всего на оккупированном Донбассе к врачам с симптомами острой респираторной инфекции обратились более 800 человек. Пока официально подтвержденных случаев коронавируса на этих территориях нет.

      В то же время украинских бойцов на подконтрольных Киеву территориях начали проверять на заражение коронавирусом для того, чтобы предотвратить распространение болезни. По состоянию на утро 27 марта коронавирус среди украинских военных не зафиксирован.

      Карта окупованих територій
      Из всех трех соседних областей закроют въезды в зону ООС / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оккупированные территории
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