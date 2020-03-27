Зону ООС через коронавірус закривають: подробиці

З 8 ранку 28 березня обмежать перетин лінії розмежування Операції об'єднаних сил. В'їхати зі сторін Харківської, Запорізької і Дніпропетровської областей буде неможливо.

Потрапити у зону ООС зможуть лише авто, що займаються логістичним забезпеченням життєдіяльності району. У штабі Операції об'єднаних сил просять із розумінням поставитися до таких обмежень.

До теми На Донбасі військових масово не тестуватимуть на коронавірус

Машини, що займаються забезпеченням регіону, повинні спершу отримати дозволи на перетин лінії розмежування.

Коронавірус на Донбасі

Про те, що на окупованих територіях фіксують випадки COVID-19 повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вона розповіла, що на територіях окупованої Луганщини та Донеччини близько 150 людей госпіталізовані з пневмонією. Діагностувати коронавірус у хворих неможливо, адже тестів немає.

Загалом на окупованому Донбасі до лікарів з симптомами гострої респіраторної інфекції звернулись більше 800 людей. Поки офіційно підтверджених випадків коронавірусу на цих територіях немає.

Водночас українських бійців на підконтрольних Києву територіях почали перевіряти на зараження коронавірусом для того, щоб запобігти поширенню хвороби. Станом на ранок 27 березня коронавірусу серед українських військових не зафіксовано.



З усіх трьох сусідніх областей закриють в'їзди до зони ООС / Інфографіка 24 каналу