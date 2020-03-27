На Донбасі військових масово не тестуватимуть на коронавірус

На Донбасі не проводитимуть масового тестування військових на COVID-19. Наразі жодного випадку захворювання у зоні бойових дій не виявлено.

Перевірятимуть на коронавірус лише тих вояків, які мають найбільше контактів з іншими. Про це повідомив "Громадському радіо" керівник пресцентру Об’єднаних сил Павло Ковальчук.

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Тестування здійснюється у ряду осіб, які за родом діяльності мають найбільше контактів з іншими людьми, тобто ідеться про представників цивільно-військового співробітництва, військової служби правопорядку, військові, які несуть службу на блокпостах,

– повідомив Ковальчук.

Станом на 26 березня було зроблено 130 тестів на коронавірус серед українських військових, жоден не був позитивним.

Раніше у штабі ООС повідомляли, шо на Донбас уже надійшло близько 1000 тестів на виявлення хвороби, а також більше сотні експрес-тестів. Окрім того, військовим передали 1300 одиниць швидких тестів для виявлення інших захворювань.





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