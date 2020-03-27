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      На Донбассе военных массово не будут тестировать на коронавирус

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      Массового тестирования на коронавирус среди военных не будет / Телерадиокмпания Люкс

      На Донбассе не будут проводить массовое тестирование военных на COVID-19. Пока ни одного случая заболевания в зоне боевых действий не выявлено.

      Проверять на коронавирус будут только тех военнослужащих, у которых самое большое количество контактов с другими. Об этом сообщил "Общественному радио" руководитель пресс-центре Объединенных сил Павел Ковальчук.

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      Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности у которых самое большое количество контактов с другими людьми, то есть речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военные, которые несут службу на блокпостах,
      – сообщил Ковальчук.

      По состоянию на 26 марта было сделано 130 тестов на коронавирус среди украинских военных, положительных не было.

      Ранее в штабе ООС сообщали, шо на Донбасс уже поступило около 1000 тестов для выявления болезни, а также более сотни экспресс-тестов. Кроме того, военным передали 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний.


      Правила, що рятують життя
       Правила, спасающие жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Вооруженные силы Украины Оккупированные территории Война на Донбассе
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