На Донбассе военных массово не будут тестировать на коронавирус
На Донбассе не будут проводить массовое тестирование военных на COVID-19. Пока ни одного случая заболевания в зоне боевых действий не выявлено.
Проверять на коронавирус будут только тех военнослужащих, у которых самое большое количество контактов с другими. Об этом сообщил "Общественному радио" руководитель пресс-центре Объединенных сил Павел Ковальчук.
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Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности у которых самое большое количество контактов с другими людьми, то есть речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военные, которые несут службу на блокпостах,
– сообщил Ковальчук.
По состоянию на 26 марта было сделано 130 тестов на коронавирус среди украинских военных, положительных не было.
Ранее в штабе ООС сообщали, шо на Донбасс уже поступило около 1000 тестов для выявления болезни, а также более сотни экспресс-тестов. Кроме того, военным передали 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний.
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