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Зоопарк в Черкассах существенно пополнился новорожденными зверушками: фото

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Косули, лемуры, хамелеоны, а также кролики, морские свинки и козлята – в Черкасском зоопарке настоящий бэби-бум. Сезон пополнения начался в апреле и продолжается до сих пор.

Так, двойня родилась в семье косуль. Дети еще едва стоит на ногах и боятся посетителей, поэтому не отходят от мамы. А зайти к ним – проблема даже для работников зоопарка, потому что отец семейства защищает семью и обороняется рогами.

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"Самка у нас молодая. Несколько лет назад ее принесли люди, нашли на дороге. Наша работница собственноручно выкормила ее козьим молоком. В этом году у нее появились двое замечательных малышей", – рассказала заведующая отделом млекопитающих Юлия Ивашук.

А маленький лемур родился два месяца назад прямо на глазах у посетителей. Работники зоопарка даже не догадывались, что самка ждет пополнения.

Малыш пытается есть, но еще у мамы пьет молочко. В руки пока не идет, однако сам уже лазит, уже играет. Такой он у нас забавный,
– отметила сотрудница зоопарка Вера Гнидаш.

Черкаський зоопарк лемури

Лемуры в Черкасском зоопарке

Лемур быстро стал любимцем посетителей, поэтому у его вольера всегда очереди.

А это одни из самых удивительных детей зоопарке – 18 маленьких хамелеонов.

Черкаський зоопарк хамелеони

Хамелеоны в зоопарке Черкасс

Они ленивые, бегают неохотно, лишь двигают глазами и уже меняют цвет.

Пополнение есть и в тактильном зоопарке. Здесь посетители гладят маленьких морских свинок, козлят и кроликов.

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Родителями также стали олени и большинство птиц. В общем прирост в Черкасском зоопарке один из крупнейших в Украине, говорит директор. Для животных создают условия, приближенные к естественным, и для каждого подбирают индивидуальный рацион.

Приблизительно 25% животных черкасского зоопарка размножаются. Это очень высокие показатели, где-то примерно по разным зоопаркам эти показатели колеблются от 10-15%,
– сказал директор Черкасского зоопарка Евгений Ван.

Вскоре ожидают пополнения большинство обезьянок, олени, лани и пресмыкающиеся.

зоопарк, Черкаси

Черкасский зоопарк вскоре пополнится еще и обезьянками

Теги: Новости Украины мир животных Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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