Зоопарк у Черкасах суттєво поповнився новонародженими звірятами: фото

Козулі, лемури, хамелеони, а також кролики, морські свинки та козенята – у Черкаському зоопарку справжній бебі-бум. Сезон поповнення розпочався у квітні і продовжується до нині.

Так, двійня народилась у родині козуль. Малеча ще ледь стоїть на ногах і боїться відвідувачів, тому не відходить від мами. А зайти до них – проблема навіть для працівників зоопарку, бо батько сімейства захищає родину і обороняється рогами.

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"Самка у нас молода. Декілька років тому її принесли люди, знайшли на дорозі. Наша працівниця власноруч вигодувала її козячим молоком. Цього року у неї з’явилося двоє чудових малят", – розповіла завідувачка відділу ссавців Юлія Івашук.

А маленьке лемуреня народилось два місяці тому просто на очах у відвідувачів. Працівники зоопарку навіть не здогадувались, що самка чекає на поповнення.

Малятко намагається їсти, але ще у мами п’є молочко. До рук поки не йде, проте саме вже лазить, уже грається. Таке воно у нас потішне,

– зазначила працівниця зоопарку Віра Гнідаш.



Лемури у Черкаському зоопарку

Лемуреня швидко стало улюбленцем відвідувачів, тому біля його вольєру завжди черги.

А це одні із найдивовижніших малюків зоопарку – 18 маленьких хамелеонів.



Хамелеони у зоопарку Черкас

Вони ледачі, бігають не охоче, лиш рухають очима і вже змінюють колір.

Поповнення є і в тактильному зоопарку. Тут відвідувачі гладять маленьких морських свинок, козенят та кроликів.

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Батьками також стали олені та більшість птахів. Загалом приріст у Черкаському звіринці один із найбільших в Україні, каже директор. Для тварин створюють умови, наближені до природних, і для кожного підбирають індивідуальний раціон.

Десь приблизно 25% тварин черкаського зоопарку розмножуються. Це дуже високі показники, десь приблизно по різним зоопаркам ці показники коливаються від 10-15%,

– сказав директор Черкаського зоопарку Євген Ван.

Невдовзі очікують поповнення більшість мавпочок, олені, лані та плазуни.



Черкаський зоопарк невдовзі поповниться ще й мавпочками