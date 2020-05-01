Зоопарки перешли в онлайн: где посмотреть на животных, оставаясь дома

Зоопарки и океанариумы, которые еще недавно были переполнены посетителями, сейчас переживают не лучшие времена. Все-из-за вспышки COVID-19 и ограничительных мер в ряде стран мира. Как чувствуют себя обитатели зверинцев на карантине и где посмотреть на них в режиме онлайн – читайте дальше.

Зоопарки начали проводить трансляции, чтобы за животными можно было наблюдать в режиме реального времени.

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Как чувствуют себя жители зоопарков на карантине: смотрите видео