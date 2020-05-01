06:40
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Зоопарки перешли в онлайн: где посмотреть на животных, оставаясь дома

      - Читати новину українською
      Зоопарки перешли в онлайн: где посмотреть на животных, оставаясь дома
      / Unsplash / Иллюстративное фото

      Зоопарки и океанариумы, которые еще недавно были переполнены посетителями, сейчас переживают не лучшие времена. Все-из-за вспышки COVID-19 и ограничительных мер в ряде стран мира. Как чувствуют себя обитатели зверинцев на карантине и где посмотреть на них в режиме онлайн – читайте дальше.

      Зоопарки начали проводить трансляции, чтобы за животными можно было наблюдать в режиме реального времени.

      К теме Львы в полной мере использовали карантин в ЮАР: животные уснули посреди дня на дороге – фото

      • Зоопарк Николаева. Здесь можно посмотреть на белых медведей. Пока это единственный украинский зверинец, где установлены веб-камеры.
      • Национальный природный заповедник Улун в Китае ведет милый стрим с пандами – это великолепное зрелище. Там проживают 150 животных.
      • The San Diego Zoo предлагает понаблюдать за обезьянами, коалами, слонами, пандами и другими животными.
      • Atlanta Zoo Panda Cam. Зоопарк Атланты – один из четырех американских зоопарков, в котором живут большие панды.
      • Houston Zoo. Не слишком отвлекаясь от работы, здесь можно посмотреть на жирафов, слонов, носорогов. И даже на муравьев, которые переносят листья.
      • Monterey Aquarium. Захватывающий морской мир в режиме онлайн – здесь есть рыбки, кораллы, медузы и пингвины.
      • Georgia Aquarium’s beluga whales – крупнейший в мире аквариум. Там живут больше 100 тысяч животных разных видов. Самыми интересными для наблюдения здесь считают молодох китовых акул.
      • Marwell Zoo. Британский зверинец, который предлагает полюбоваться розовыми фламинго, лемурами, жирафами и пингвинами.
      • African Savanna. Крупнейший зоопарк Дублина позволит почувствовать себя в африканской саванне и наблюдать за жирафами, носорогами, страусами и зебрами.
      • Paignton Zoo. Один из самых известных зоопарков Великобритании. Здесь веб-камеры установлены рядом с клетками макак с Сулавеси и сурикатов.

      Как чувствуют себя жители зоопарков на карантине: смотрите видео

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Прикрытые спецоперации ФСБ: что показали новые доказательства по делу МН17
      30 апреля , 21:30 Прикрытые спецоперации ФСБ: что показали новые доказательства по делу МН17
      Віталій Портников
      Главные новости 30 апреля: в Черкассах и Днепре карантин ослабили, жестокое убийство в Харькове
      30 апреля , 20:40 Главные новости 30 апреля: в Черкассах и Днепре карантин ослабили, жестокое убийство в Харькове
      Наталія Пристанська