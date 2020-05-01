Зоопарки перешли в онлайн: где посмотреть на животных, оставаясь дома
Зоопарки и океанариумы, которые еще недавно были переполнены посетителями, сейчас переживают не лучшие времена. Все-из-за вспышки COVID-19 и ограничительных мер в ряде стран мира. Как чувствуют себя обитатели зверинцев на карантине и где посмотреть на них в режиме онлайн – читайте дальше.
Зоопарки начали проводить трансляции, чтобы за животными можно было наблюдать в режиме реального времени.
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- Зоопарк Николаева. Здесь можно посмотреть на белых медведей. Пока это единственный украинский зверинец, где установлены веб-камеры.
- Национальный природный заповедник Улун в Китае ведет милый стрим с пандами – это великолепное зрелище. Там проживают 150 животных.
- The San Diego Zoo предлагает понаблюдать за обезьянами, коалами, слонами, пандами и другими животными.
- Atlanta Zoo Panda Cam. Зоопарк Атланты – один из четырех американских зоопарков, в котором живут большие панды.
- Houston Zoo. Не слишком отвлекаясь от работы, здесь можно посмотреть на жирафов, слонов, носорогов. И даже на муравьев, которые переносят листья.
- Monterey Aquarium. Захватывающий морской мир в режиме онлайн – здесь есть рыбки, кораллы, медузы и пингвины.
- Georgia Aquarium’s beluga whales – крупнейший в мире аквариум. Там живут больше 100 тысяч животных разных видов. Самыми интересными для наблюдения здесь считают молодох китовых акул.
- Marwell Zoo. Британский зверинец, который предлагает полюбоваться розовыми фламинго, лемурами, жирафами и пингвинами.
- African Savanna. Крупнейший зоопарк Дублина позволит почувствовать себя в африканской саванне и наблюдать за жирафами, носорогами, страусами и зебрами.
- Paignton Zoo. Один из самых известных зоопарков Великобритании. Здесь веб-камеры установлены рядом с клетками макак с Сулавеси и сурикатов.
Как чувствуют себя жители зоопарков на карантине: смотрите видео