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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Зоопарки перейшли в онлайн: де подивитися на тварин, залишаючись вдома

      - Читать новость на русском
      Зоопарки перейшли в онлайн: де подивитися на тварин, залишаючись вдома
      / Unsplash / Ілюстративне фото

      Зоопарки та океанаріуми, які ще недавно були переповнені відвідувачами, зараз переживають не найкращі часи. Все – через спалах COVID-19 та обмежувальні заходи у низці країн світу. Як почуваються мешканці звіринців на карантині та де подивитися на них у режимі онлайн – читайте далі.

      Зоопарки почали проводити трансляції, аби за тваринами можна було спостерігати в режимі реального часу. 

      До теми Леви повною мірою використали карантин у ПАР: тварини посеред дня заснули на дорозі – фото

      • Зоопарк Миколаєва. Тут можна подивитися на білих ведмедів. Поки це єдиний український звіринець, де встановлені веб-камери.
      • Національний природний заповідник Улун в Китаї веде милий стрім з пандами – це чудове видовище. Там проживає 150 тварин.
      • The San Diego Zoo пропонує поспостерігати за мавпами, коалами, слонами, пандами та іншими тваринами.
      • Atlanta Zoo Panda Cam. Зоопарк Атланти – один з чотирьох американських зоопарків, в якому живуть великі панди.
      • Houston Zoo. Не надто відволікаючись від роботи, тут можна подивитися на жираф, слонів, носорогів. І навіть на мурах, які переносять листя.
      • Monterey AquariumЗахоплюючий морський світ у режимі онлайн – тут є рибки, корали, медузи та пінгвіни.
      • Georgia Aquarium’s beluga whales – найбільший у світі акваріум. Там живуть понад 100 тисяч тварин різних видів. Найцікавішими для спостереження тут вважають молодох китових акул.
      • Marwell Zoo. Британський звіринець, який пропонує помилуватися рожевими фламінго, лемурами, жирафами та пінгвінами.
      • African SavannaНайбільший зоопарк Дубліна дозволить відчути себе у африканській савані та спостерігати за жирафами, носорогами, страусами та зебрами.
      • Paignton Zoo. Один з найвідоміших зоопарків великої Британії. Тут веб-камери встановлені поруч з клітками макак з Сулавесі та сурикатів.

      Як почуваються мешканці зоопарків на карантині: дивіться відео

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Світ тварин
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