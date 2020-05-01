Зоопарки перейшли в онлайн: де подивитися на тварин, залишаючись вдома
Зоопарки та океанаріуми, які ще недавно були переповнені відвідувачами, зараз переживають не найкращі часи. Все – через спалах COVID-19 та обмежувальні заходи у низці країн світу. Як почуваються мешканці звіринців на карантині та де подивитися на них у режимі онлайн – читайте далі.
Зоопарки почали проводити трансляції, аби за тваринами можна було спостерігати в режимі реального часу.
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- Зоопарк Миколаєва. Тут можна подивитися на білих ведмедів. Поки це єдиний український звіринець, де встановлені веб-камери.
- Національний природний заповідник Улун в Китаї веде милий стрім з пандами – це чудове видовище. Там проживає 150 тварин.
- The San Diego Zoo пропонує поспостерігати за мавпами, коалами, слонами, пандами та іншими тваринами.
- Atlanta Zoo Panda Cam. Зоопарк Атланти – один з чотирьох американських зоопарків, в якому живуть великі панди.
- Houston Zoo. Не надто відволікаючись від роботи, тут можна подивитися на жираф, слонів, носорогів. І навіть на мурах, які переносять листя.
- Monterey Aquarium. Захоплюючий морський світ у режимі онлайн – тут є рибки, корали, медузи та пінгвіни.
- Georgia Aquarium’s beluga whales – найбільший у світі акваріум. Там живуть понад 100 тисяч тварин різних видів. Найцікавішими для спостереження тут вважають молодох китових акул.
- Marwell Zoo. Британський звіринець, який пропонує помилуватися рожевими фламінго, лемурами, жирафами та пінгвінами.
- African Savanna. Найбільший зоопарк Дубліна дозволить відчути себе у африканській савані та спостерігати за жирафами, носорогами, страусами та зебрами.
- Paignton Zoo. Один з найвідоміших зоопарків великої Британії. Тут веб-камери встановлені поруч з клітками макак з Сулавесі та сурикатів.
Як почуваються мешканці зоопарків на карантині: дивіться відео