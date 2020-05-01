Зоопарки перейшли в онлайн: де подивитися на тварин, залишаючись вдома

Зоопарки та океанаріуми, які ще недавно були переповнені відвідувачами, зараз переживають не найкращі часи. Все – через спалах COVID-19 та обмежувальні заходи у низці країн світу. Як почуваються мешканці звіринців на карантині та де подивитися на них у режимі онлайн – читайте далі.