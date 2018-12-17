Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"

Оточення Петра Порошенка поклало око на останній енергетичний актив України, який ще не прибрав до рук Рінат Ахметов. І лише викриття схеми запобігло грандіозній афері під кінець першого терміну чинного президента.

Під прикриттям введеного воєнного стану Петро Порошенко зібрався купити на підставних осіб останню компанію теплової генерації – тобто державних теплових електростанцій – під назвою "Центренерго". Це єдине підприємство, що не належить Рінату Ахметову, який накупив цих енергетичних активів за часів Януковича, немов на розпродажі у супермаркеті. Але навіть тоді він платив більше, ніж зараз планувало це зробити оточення Порошенка.

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Подумайте та порівняйте – за часів "злочинної влади" Ахметов без конкуренції прихопив 25% "Дніпроенерго" за 150 мільйонів доларів. А зараз за 200 мільйонів люди Порошенка приготувалися хапонути 78% "Центренерго".

Приватизацію "Центренерго" готують вже четвертий рік.



За 200 мільйонів доларів люди Порошенка готувалися хапонути 78% "Центренерго"

Вперше про неї заговорили навесні 2015, коли інтерес до цього активу проявляв французький енергетичний гігант Gaz de France. Цього року вивчати ситуацію приїздили інвестори з Чехії та США, зокрема – американці з компанії Xcoal, яка продала вугілля в Україну за угодою, яку президент Порошенко "освячував" у президента Трампа. На одній зі станцій "Центренерго" у Трипіллі під Києвом нещодавно побував також міністр енергетики США Рік Перрі.

Але кожного року приватизацію "Центренерго" відкладали за вказівкою адміністрації Порошенка, знаходячи кожного разу нові приводи. Увесь цей час підприємства були обсаджені "смотрящими" Порошенка, які накопичували крадені гроші, щоб за них, зрештою, купити "Центренерго". І такий момент настав у грудні цього року.

Конкурс з приватизації "Центренерго" був призначений на 13 грудня. І заставу для участі в ньому внесли всього дві компанії, назви яких вам ні про що не скажуть.



"Маска чинної влади" – Віталій Кропачев

Перший учасник – це фірма такого собі Віталія Кропачева, бізнесмена з донецького містечка Торез. Його називають "маскою чинної влади", таким собі "новим Курченком", за допомогою якого заробляє клан Порошенко і переписує майно Януковича. Другим учасником продажу "Центренерго" заявилися білоруси – унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", за яким, за словами різних конспірологів, могли сховатися лідери "Народного фронту" Іванчук та Яценюк.

Напередодні конкурсу стало зрозуміло, що жоден світовий інвестор не прийшов, а потужний актив у тіньовому режимі вирішили відписати Кропачеву – читай: клану Порошенка. Саме він, як повідомляють джерела, мав придбати "Центренерго" в інтересах своїх тіньових партнерів із Банкової.

Коли афера викрилася, я з колегами кинув усі ресурси для запобігання цьому сценарію. Викриття наміру публічно і робота в комунікації з чиновниками влади та іноземними дипломатами допомогла зламати план Порошенка. До слова, також і завдяки небажанню прем'єра Гройсмана підігравати "сірим кардиналам" з Банкової.

За день до проведення торгів "Фонд державного майна" змінив рішення – приватизацію скасували на невизначений поки час.



В.о. директора "Центренерго" Олег Коземко, призначений за Януковича і поновлений за Порошенка

Цікаво, що жоден з двох "потужних" – саме в лапках – претендентів на актив жодним чином не прокоментував це скасування. Хоча, якби це були справді серйозні покупці, то вони явно поводилися би інакше.

Але зламавши шахрайську прихватизацію "Центренерго" "кланом Порошенка", ми не повинні забувати про те, що підприємство хоч і не змінило власників, та залишилося в оперативному управлінні цих людей.

Так, Порошенко і його "смотрящий" Кононенко повністю контролюють виконувача обов'язків директора "Центренерго" Олега Коземка, який був призначений ще в часи Януковича і поновлений на посаді вже за Порошенка в 2015 році.



"Смотрящий" президента Порошенка – Ігор Кононенко

Встановлення контролю над управлінням державною компанією, щоб потом за вкрадені гроші викупити саме підприємство – це "класична" схема української корупції. Схожий підхід був застосований на "Криворіжсталі", яку у п'ять разів дешевше реальної вартості прихопило оточення президента Кучми в останній рік його керівництва.

Депутат-втікач Олександр Онищенко розповідав про схеми шахрайства на "Центренерго", в яких, за його словами, був зацікавлений Кононенко. І навіть публікував відповідні смс-повідомлення. Ця інформація була оприлюднена мною в ефірі Савіка Шустера, після чого "Центренерго" подала проти мене до суду, але програла і в першій інстанції, і в апеляції. Тож не дивно, що весь термін президентства Порошенка так і не був проведений конкурс на незалежного керівника "Центренерго", який би діяв у інтересах компанії та її акціонера – держави, а не "смотрящих".



Олександр Візір – заступник голови спостережної ради "Центренерго" і асистент Кононенка

І тут також влада доклала свою руку. Кілька років тому конкурс на голову правління "Центренерго" був скасований на останній стадії, а одному з претендентів Кобі Накопіюї, за його словами, зателефонував Кононенко та просив не піднімати скандал через це.

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Порошенко з Кононенком давно готувалися прихопити "Центренерго". У 2016 році членом спостережної ради компанії, заступником голови ради став парламентський асистент Кононенка Олександр Візір. А заступником глави "Фонду державного майна", який виставляв "Центренерго" на торги та який координує державні підприємства, у тому ж році став інший помічник Кононенка – Володимир Державін.

Ці люди – Коземко, Державін, Візір – залишаються на посадах попри скасування приватизації "Центренерго". Вони продовжують приймати рішення в інтересах своїх босів. Їхні заначки продовжують наповнюватися живими грошима. А ми, як громадяни, продовжуємо дотувати правлячий клан. І навряд чи можна щось змінити до виборів.

Тому лише шляхом зміни влади можна не тільки поставити справедливих керівників у державні компанії, але і залучити справжніх світових інвесторів, а не відвертих шахраїв.