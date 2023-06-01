Он также отметил, что Украина не будет применять дальнобойное западное оружие для атаки России. По его словам, это нарушило бы обязательство перед нашими союзниками.

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Что сказал Игнат о возможных поражениях ЗРК "Искандер" на территории России

Спикер рассказал, что Украина придерживается стратегии "не атаковать страну-агрессорку вооружением, которые нам дали наши партнеры". Поэтому в случае с зенитно-ракетными комплексами "Искандер", расположенными на территории России, ситуация не изменится.

Мы не атакуем цели на территории России,

– подчеркнул Игнат.

Несмотря на это, он отметил, что если россияне будут пускать эти ракеты с временно оккупированных территорий нашей страны, наши войска будут применять все имеющееся вооружение.

Игнат также отметил, что у России нет достаточного количества ракет "Искандер". Ведь тогда количество ракет во время одной атаки "было бы гораздо больше".

"Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", – добавил спикер.

Обратите внимание! У русских несколько версий своих ракет "Искандер". Самыми распространенными среди них ракеты "Искандер-К" и "Искандер-М". Принципиальная разница между ними заключается в том, что "Искандер-К" – это крылатая ракета, а "Искандер-М" – баллистическая. Несмотря на это, все их запускают с установок наземного базирования на территории России.

Недавно Россия атаковала Киев баллистическими ракетами "Искандер"