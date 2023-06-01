Он также отметил, что Украина не будет применять дальнобойное западное оружие для атаки России. По его словам, это нарушило бы обязательство перед нашими союзниками.
Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Киев
Что сказал Игнат о возможных поражениях ЗРК "Искандер" на территории России
Спикер рассказал, что Украина придерживается стратегии "не атаковать страну-агрессорку вооружением, которые нам дали наши партнеры". Поэтому в случае с зенитно-ракетными комплексами "Искандер", расположенными на территории России, ситуация не изменится.
Мы не атакуем цели на территории России,
– подчеркнул Игнат.
Несмотря на это, он отметил, что если россияне будут пускать эти ракеты с временно оккупированных территорий нашей страны, наши войска будут применять все имеющееся вооружение.
Игнат также отметил, что у России нет достаточного количества ракет "Искандер". Ведь тогда количество ракет во время одной атаки "было бы гораздо больше".
"Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", – добавил спикер.
Недавно Россия атаковала Киев баллистическими ракетами "Искандер"
- В ходе атаки на столицу днем 29 мая Россия выпустила 11 ракет типа "Искандер". Все ракеты, по предварительным данным, были уничтожены.
- Впоследствии ночью 1 июня оккупанты выпустили по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Все ракеты, по данным Воздушных сил ВСУ, также были уничтожены.
- Особенность этой ракеты состоит в том, что она довольно быстро подлетает в столицу нашего государства. Поэтому у средств ПВО есть несколько минут, чтобы увидеть цель и уничтожить ее. К тому же считанные минуты есть и у гражданских, чтобы пройти в укрытие.
- Кроме этого, опасность представляют и обломки "Искандера", ведь боевая часть ракеты состоит из сотни килограммов взрывчатки Поэтому украинцам нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытии на момент атаки.