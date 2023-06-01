Він також зазначив, що Україна не застосовуватиме далекобійну західну зброю для атаки Росії. За його словами, це порушило б зобов’язання перед нашими союзниками.
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Що сказав Ігнат про можливі ураження ЗРК "Іскандер" на території Росії
Речник Повітряних сил розповів, що Україна дотримується стратегії "не атакувати країну-агресорку озброєнням, які нам дали наші партнери". Тому у випадку з зенітно-ракетними комплексами "Іскандер", що розташовані на території Росії, ситуація не зміниться.
Ми не атакуємо цілі на території Росії,
– наголосив Ігнат.
Попри це, він зазначив, що якщо росіяни пускатимуть ці ракети з тимчасово окупованих територій нашої країни, то наші війська застосовуватимуть усе наявне озброєння.
Ігнат також зауважив, що Росія не має достатньої кількості ракет "Іскандер". Адже тоді б кількість ракет під час однієї атаки "була б набагато більша".
"Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", – додав речник.
Нещодавно Росія атакувала Київ балістичними ракетами "Іскандер"
- Під час атаки на столицю вдень 29 травня Росія випустила 11 ракет типу "Іскандер". Усі ракети, за попередньою інформацією, були знищені.
- Згодом вночі 1 червня окупанти випустили по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Усі ракети, за даними Повітряних сил ЗСУ, також знищили.
- Особливість цієї ракети полягає у тому, що вона досить швидко підлітає до столиці нашої держави. Тому у засобів ППО є лише кілька хвилин, щоб побачити ціль та знищити її. До того ж лічені хвилини є й у цивільних, аби пройти в укриття.
- Крім цього, небезпеку становлять і уламки "Іскандера", адже бойова частина ракети складається з сотні кілограмів вибухівки. Тому українцям треба не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укритті на момент атаки.