Він також зазначив, що Україна не застосовуватиме далекобійну західну зброю для атаки Росії. За його словами, це порушило б зобов’язання перед нашими союзниками.

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Що сказав Ігнат про можливі ураження ЗРК "Іскандер" на території Росії

Речник Повітряних сил розповів, що Україна дотримується стратегії "не атакувати країну-агресорку озброєнням, які нам дали наші партнери". Тому у випадку з зенітно-ракетними комплексами "Іскандер", що розташовані на території Росії, ситуація не зміниться.

Ми не атакуємо цілі на території Росії,

– наголосив Ігнат.

Попри це, він зазначив, що якщо росіяни пускатимуть ці ракети з тимчасово окупованих територій нашої країни, то наші війська застосовуватимуть усе наявне озброєння.

Ігнат також зауважив, що Росія не має достатньої кількості ракет "Іскандер". Адже тоді б кількість ракет під час однієї атаки "була б набагато більша".

"Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", – додав речник.

Зверніть увагу! Росіяни мають кілька версій своїх ракет "Іскандер". Найпоширенішими серед них є ракети "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Принципова різниця між ними полягає у тому, що "Іскандер-К" – це крилата ракета, а "Іскандер-М" – балістична. Попри це, усі їх запускають з установок наземного базування на території Росії.

Нещодавно Росія атакувала Київ балістичними ракетами "Іскандер"