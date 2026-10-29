Не хватает ракет для Patriot: как Украине защититься от российских атак баллистическими ракетами

Украина получает относительно небольшое количество ракет для ЗРК Patriot в месяц. Президент Владимир Зеленский уже говорил, что речь идет всего лишь о 12 единицах в месяц, что крайне мало.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с военнослужащим 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" Иваном Киричевским. По его словам, Украина действительно получает ничтожное количество ракет. Но Силы обороны работают над альтернативными вариантами противодействия баллистическим ракетам.

Уничтожаем пусковые установки

Как подчеркнул Киричевский, украинские подразделения усиленно работают над тем, чтобы выбивать пусковые установки врага. Например, в июле полк "Рейд" спалил одну из установок С-400, которая должна была обстреливать Киев. На этом направлении ведется закрытая работа.

Кроме того, в Минобороны уже сообщали, что только за сентябрь и начало октября украинским силам удалось поразить или полностью уничтожить 8 российских пусковых установок комплексов "Искандер" и С-400. При этом речь шла именно о С-400, модифицированных для нанесения ударов по наземным целям.

Не все аспекты боевых действий мы можем обнародовать. Силы беспилотных систем – это такой коллективный "Святой Николай". Не все добрые дела обнародуют. Иногда бывает, что с "Искандерами" и С-400 что-то происходит, и они превращаются в металлолом,

– отметил военный.

Военный рассказал, как Украина борется с российскими баллистическими атаками: смотрите видео 24 Канала

Добавим, какие существуют альтернативы системам Patriot – читайте в материале 24 Канала. Известно, что Украина работает над собственной альтернативой, однако пока все только в процессе.