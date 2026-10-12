Можем остаться без Patriot: способна ли Европа покрыть потребности Украины в ПВО

По данным СМИ, Соединенные Штаты могут даже прекратить поставки оружия Украине в рамках программы PURL, если атаки на российские НПЗ продолжатся. Именно таким образом Силы обороны в основном получают ракеты для ЗРК Patriot.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с политологом Артемом Бронжуковым. По его словам, европейские партнеры, очевидно, сейчас также потрясены столь резким изменением политики со стороны Соединенных Штатов. Еще недавно все полагали, что Украина получит лицензии на производство ракет для Patriot. Теперь США якобы угрожают прекратить любую помощь из-за ударов по российским НПЗ.

Может ли Украина обойтись без американских Patriot?

Как подчеркнул Бронжуков, европейские лидеры сейчас внимательно следят за тем, как будут развиваться события. У них самих есть внутриполитические трудности из-за роста популярности ультраправых партий. В частности, это происходит во Франции и Германии.

К сожалению, на данный момент маловероятно, что Европа способна покрыть все потребности Украины в ПВО. Фактически альтернативы американским Patriot пока нет.

Если бы они могли, то давно бы покрыли эту потребность. Да и возникает вопрос, способны ли американцы полностью ее покрыть, учитывая, сколько баллистических ракет производит Россия. Это реалии, с которыми нужно считаться и искать нелинейные подходы для их решения,

– отметил Бронжуков.

Может ли Европа покрыть потребности Украины в Patriot: смотрите видео 24 Канала

Ситуация для Украины сейчас действительно непростая, но не стоит посыпать голову пеплом. Уже неоднократно бывали моменты, когда казалось, что проблем слишком много. Но даже тогда удавалось найти выход.

Добавим, как сообщают СМИ, администрация Трампа угрожает приостановить продажу Украине оружия по программе PURL, если не прекратятся атаки на российские НПЗ. Президент США убежден, что цены на дизельное топливо в США выросли из-за украинских атак, а не из-за боевых действий США против Ирана и блокирования Ормузского пролива.