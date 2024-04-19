Для этого, по словам Столтенберга, НАТО проводит консультации с членами блока, чтобы они передали часть своих систем противовоздушной обороны в Украину.
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НАТО работает над передачей Украине систем ПВО
Генеральный секретарь НАТО отметил, что страны-члены Альянса работают над возможностью предоставления Украине большего количества батарей Patriot. Для этого блок ведет диалог с некоторыми конкретными странами.
Батареи Patriot являются критически важными, потому что они являются самыми современными. Они могут сбивать самые современные баллистические ракеты и, особенно, гиперзвуковые российские ракеты "Кинжал",
– отметил генсек.
Он также добавил, что страны НАТО имеют другие системы. В частности, это такие комплексы, как NASAMS, AMRAAM, RST и многие другие.
"Мы работаем в НАТО со всеми членами альянса и просим их предоставить системы, такие как, например, Patriot или SAMP/T, а также другие системы, такие как NASAMS и многие другие. А тех членов альянса, которые не имеют систем противовоздушной обороны, мы просим оказать финансовую поддержку", – рассказал Столтенберг.
Генеральный секретарь также отметил важность поддержки Украины со стороны стран-членов НАТО для защиты своей страны. Он отметил, что хотя 99% поддержки Украины поступает от стран-членов НАТО, все еще существует потребность в дополнительных действиях для помощи нашему государству в противодействии врагу.
Нидерланды и ряд стран ищут Patriot для Украины
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды, Дания и Чехия рассмотрят возможности, как присоединиться к инициативе Германии. Речь идет о передаче дополнительных систем ПВО Украине, в частности, и ЗРК Patriot.
- Глава нидерландского правительства отметил, что в этом контексте страны имеют три пути воплощения своего плана. Один из них – производить больше самостоятельно в среднесрочной перспективе, смотреть, что еще мы можем поставить в Украину из наших собственных запасов, и покупать то, что есть в наличии во всем мире.
- В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Нидерланды – не единственная страна, которая ищет Patriot для Украины. Однако это одна из стран, которая заявила о своих намерениях помочь нашему государству публично, приобретя батарею ЗРК у любой страны за любую цену.