Украинские защитники уже используют Skynex. Об особенностях немецкого ЗРК 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Особенности комплексов Skynex

Оперативное командование "Запад" впервые продемонстрировало зенитно-ракетный комплекс Германии Skynex. Характеристики этой ПВО довольно мощные. В частности, этот комплекс может сбивать несколько беспилотников за один раз.

Rheinmetall выполнило эту задачу. Skynex – это объектный механизм, который может работать в автоматическом режиме, 35-миллиметровая пушка, которая отстреливает запрограммированные снаряды, и действительно может работать по нескольким объектам на дальности 4 километра. Там, где он будет стоять, даже в автоматическом режиме, ни "Шахед", ни крылатая ракета к объекту не подойдет,

– рассказал Роман Свитан.

Очень важной особенностью, является то, что система использует специальные алгоритмы для оценки угрозы и принятия решения об открытии огня без вмешательства оператора.

Так, в автоматическом режиме Skynex способен самостоятельно определить эффективный тип боеприпаса и его параметры (например, дистанцию детонации) для уничтожения конкретной цели.

"Часть этого заказа мы получили. Красно благодарим Шольца и правительства Германии, которые оплатили этот заказ в Rheinmetall и поставили нам эти довольно продвинутые машины для выполнения определенных задач. Нам будущее нам нужны будут сотни этих систем", – отметил Свитан.

Добавим, что Skynex использует современные цифровые системы управления, что позволяет интегрировать ее с другими системами ПВО и командными пунктами. Это позволяет эффективно координировать действия с другими системами защиты, создавая многоуровневую оборону.