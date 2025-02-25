Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Беспилотных Систем. Там также обнародовали эффектные кадры уничтожения российской ПВО.

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Как удалось уничтожить российскую систему ПВО

Операторы 412-го полка "NEMESIS" в Луганской области уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" (9К35М4). Это одна из самых современных модификаций советского ЗРК "Стрела-10", которая способна поражать цели на расстоянии до 5 километров и на высоте от 10 метров.

Ее задачей было прикрывать подразделения оккупантов, прежде всего от украинских дронов. Но наши операторы в очередной раз продемонстрировали, кто настоящий хозяин в небе,

– говорится в сообщении.

В Силах Беспилотных Систем напомнили, что это уже второй уничтоженный ЗРК такого типа и в целом пятый пораженный комплекс противовоздушной обороны подразделениями СБС в феврале.

Уничтожение российского ЗРК на Луганщине: смотрите видео

К слову, ранее операторы 412-го полка "NEMESIS" во взаимодействии с подразделениями Сил территориальной обороны и другими смежными подразделениями обнаружили и уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220 мм. Речь шла о ТОС-1А "Сонцепёк".