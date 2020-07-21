Новый менеджмент ЗТМК ведет переговоры о реструктуризации задолженности перед "Запорожьеоблэнерго", накопленную подконтрольным олигарху Дмитрию Фирташу менеджментом, и добивается разблокирования счетов предприятия.

Об этом говорится в материале на портале “Вести”. Так, при бывшем топ-менеджере ЗТМК Владимире Сиваке долг ЗТМК перед поставщиками электричества вырос до 1,49 млрд грн. В день назначения нового руководителя предприятия Сергея Лубенникова “Запорожьеоблэнерго” отключило подачу электроэнергии на предприятие, а счета ЗТМК были заблокированы.

“4 июня ситуация накалилась до предела – одна из производственных линий была отключена "Запорожьеоблэнерго" от электроснабжения. И только благодаря квалифицированным действиям персонала удалось обеспечить функционирование производства в период до восстановления электроснабжения. Дабы не допустить повторных отключений, сегодня руководство Комбината ведет переговоры с "Запорожьеоблэнерго" о заключении мирового соглашения о реструктуризации задолженности за электроэнергию.

В день "вхождения" нового менеджмента на ЗТМК, по странному стечению обстоятельств, были арестованы и счета предприятия (даже спецсчет для выплаты зарплаты и налогов), что должно было полностью дестабилизировать его работу. Счета арестовали из-за миллиардного долга Комбината”, – говорится в статье.

Для разблокировки счетов ЗТМК Лубенников уже обратился в соответствующие государственные финансовые учреждения. Автор отмечает, что по убеждению нового руководителя, этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки и предприятие сможет работать на полную мощность.

В свою очередь Фонд госимущества Украины содействовал в обеспечении бесперебойных поставок ильменитового концентрата на ЗТМК со стороны Объединенной горно-химической компании, что позволило продолжить производственные работы на запорожском предприятии.

Отметим, что государству принадлежит 51% ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат”, оставшиеся 49% принадлежат Tolexis Trading Limited Дмитрия Фирташа. Предприятие было передано под управление Tolexis Trading Limited в 2010 году, однако теперь возвращено под управление Фонда государственного имущества Украины, назначившего новый менеджмент для выведения ЗТМК из кризиса.