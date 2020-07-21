Новий менеджмент ЗТМК веде переговори про реструктуризацію заборгованості перед "Запоріжжяобленерго", накопичену підконтрольним олігарху Дмитру Фірташу менеджментом, і домагається розблокування рахунків підприємства.

Про це йдеться в матеріалі на порталі "Вести". Так, при колишньому топменеджерові ЗТМК Володимиру Сіваку борг ЗТМК перед постачальниками електрики виріс до 1,49 млрд грн. У день призначення нового керівника підприємства Сергія Лубеннікова "Запоріжжяобленерго" відключило подачу електроенергії на підприємство, а рахунки ЗТМК були заблоковані.

"4 червня ситуація загострилася до краю – одна з виробничих ліній була відключена "Запоріжжяобленерго" від електропостачання. І тільки завдяки кваліфікованим діям персоналу вдалося забезпечити функціонування виробництва в період до відновлення електропостачання. Щоб не допустити повторних відключень, сьогодні керівництво Комбінату веде переговори з "Запоріжжяобленерго" про укладення мирової угоди про реструктуризацію заборгованості за електроенергію.

У день "входження" нового менеджменту на ЗТМК, за дивним збігом обставин, були заарештовані і рахунки підприємства (навіть спецрахунок для виплати зарплати і податків), що повинно було повністю дестабілізувати його роботу. Рахунки заарештували через мільярдний борг Комбінату", – йдеться в статті.

Для розблокування рахунків ЗТМК Лубенніков вже звернувся до відповідних державних фінансові установи. Автор зазначає, що на переконання нового керівника, це питання буде вирішено в найкоротші терміни і підприємство зможе працювати на повну потужність.

У свою чергу, Фонд держмайна України сприяв в забезпеченні безперебійних поставок ільменітового концентрату на ЗТМК з боку Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, що дозволило продовжити виробничі роботи на запорізькому підприємстві.

Відзначимо, що державі належить 51% ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", решта 49% належать Tolexis Trading Limited Дмитра Фірташа. Підприємство було передано під управління Tolexis Trading Limited в 2010 році, проте тепер повернуто під управління Фонду державного майна України, який призначив новий менеджмент для виведення ЗТМК з кризи.