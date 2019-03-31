Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Оппозиционный кандидат Зузанна Чапутова получила убедительную победу на президентских выборах в Словакии. По сообщению ЦИК, после обработки данных с 96,8% избирательных участков она получила 58,3% голосов.

По сообщению издания Aktuality ее соперник, заместитель председателя Европейской комиссии Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей.

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Явка составила около 42% из почти 4,5 миллиона избирателей Словакии, население которой насчитывает около 5,5 миллиона граждан. Политологи отмечают, что показатель избирательной активности оказался самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов, которые проводятся в республике каждые пять лет. Впервые они состоялись в 1999 году.

Действующий президент Словакии Андрей Киска тепло поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах. Он отметил, что "республика находится в глубоком моральном кризисе", который расколол общество после убийства братиславского журналиста Яна Куцяк более года назад.

Именно в этой ситуации мы нуждаемся в таком президенте, каким станет госпожа Чапутова. Нуждаемся в таком президенте, который говорит, что будет бороться против зла, говорит, что справедливость – то, что нужно нашему государству в первую очередь,

– заявил Киска.

Он отметил, что сейчас основной задачей президента станет возвращение доверия граждан к государству.

Чапутова стала первой в истории Словакии президентом-женщиной. Здесь стоит заметить что она в целом дружественная к Украине. Чапутова однозначно выступает за европейскую перспективу для Киева и за продолжение санкций против РФ.

Что известно о Зузану Чапутову?Популярная в стране адвокат участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшиеся после убийства журналиста Яна Куцяка.



Напомним, 27-летний словацкий журналист и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в собственном доме неподалеку Братиславы. В последнем материале, над которым Куцяк работал перед смертью, он исследовал связи словацких чиновников и предпринимателей с мафией. Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате которых в отставку ушли глава правительства, глава МВД и ряд других должностных лиц.



К политическому курсу России Чапутова относится отрицательно, называет политику Владимира Путина "угрозой не только для Словакии, но и для всей Европы"