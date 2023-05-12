Соответствующий указ Президент подписал 12 мая. Соответствующий документ №274/2023 уже опубликован на сайте Офиса Президента.
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Как изменится процедура представления
Внести изменения в Устав Зеленский решил после поступления большого количества обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины. Президент отметил, что при таких условиях вопрос нуждается в упорядочении. Для этого правительство решило создать специальный совещательный орган – экспертную группу.
Специальная экспертная группа будет формироваться из представителей:
- Министерство обороны Украины;
- Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
- Генерального штаба ВСУ;
- командований видов и родов войск;
- командований оперативно-стратегических группировок войск;
- Министерства внутренних дел;
- Национальная гвардия Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Государственная специальная служба связи и защиты информации Украины;
- Управление государственной охраны Украины;
- Офис Президента Украины.
Каждый и каждый из наших героев, кто самозабвенно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своей здоровью или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Если предварительное рассмотрение представлений о награждении государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины, то материалы вносятся на рассмотрение этой Комиссии вместе с заключением этой группы.
В Украине проведут реформу органов правопорядка
Президент Украины сообщил, что правительство также проведет реформу всех правоохранительных органов и прокуратур. Одной из целей реформы является скорее присоединение к Европейскому Союзу. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинцы должны чувствовать безопасность и справедливость, следя за работой правоохранителей.
Согласно документу, одобренному Зеленским, это продлится в течение 4 лет – до 2027 года.
"Каждый элемент государственной системы – органы правопорядка, прежде всего, должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве", – пояснил Зеленская необходимость реформы.